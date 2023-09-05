Kepedasan saat Makan? Atasi dengan 6 Makanan dan Minuman Ini

MASYARAKAT Indonesia bisa dibilang sangat erat dengan penyajian hidangan bercita rasa pedas untuk makanan sehari-harinya. Belum lengkap rasanya jika makan tidak dengan sambal atau pun saus cabai.

Meski makanan pedas memang nikmat, namun lidah beberapa orang tak bisa menerima sensasi layaknya terbakar ini. Hal ini pasti menimbulkan rasa tak nyaman terlebih disela-sela aktivitas makan.

Minum air mineral saja terkadang belum cukup untuk membantu meredakan sensasi pedas atau terbakar di mulut. Lantas makanan atau minuman apa yang bisa dikonsumsi untuj menghilangkan rasa pedas di mulut dengan cepat? Berikut enam rekomendasinya, seperti dikutip dari Eatingwell, Selasa (5/9/2023)

1. Minum susu: Sebab susu mengandung kasein, yang dapat mengikat senyawa capsaicin yang menyebabkan rasa pedas. Ini membantu meredakan sensasi pedas di mulut.

2. Yogurt: Produk olahan susu seperti yogurt, juga bisa membantu meredakan pedas karena mengandung protein dan lemak yang bisa mengurangi sensasi pedas.

