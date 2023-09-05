5 Potret Glamour Selebgram Luluk Nuril, Istri Polisi yang Marah-Marah ke Siswi Magang

SELEBGRAM dan tiktoker Luluk Nuril memang tengah viral, lantaran marah-marah saat sedang belanja di sebuah swalayan di Kota Probolinggo. Tapi, kemarahannya ini ditujukan tidak lain pada seorang anak magang.

Istri polisi probolinggo tersebut mengaku tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh seorang siswi yang sedang magang di swalayan tersebut. Dalam video yang beredar, Luluk mengutarakan kekecewaan dengan pegawai magang itu karena merasa diremehkan setelah dirinya mengambil pakaian anak dalam jumlah yang banyak.

Tidak hanya itu, Luluk Nuril juga menyebut siswi magang itu dengan kata Babu. Belakangan dikabarkan bahwa pegawai magang di swalayan tersebut adalah seorang siswa dari SMKN 1 Kota Probolinggo yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin) di Swalayan Kurnia Damai Sejahtera (KDS) Probolinggo.

Perempuan yang akrab disapa Luluk Nuril ini bernama lengkap Luluk Sofiatul Jannah. Sedangkan Nuril diambil dari nama suaminya yakni M. Nuril Huda. Nuril Huda merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Probolinggo. Luluk Nuril menikah sejak tahun 2018 dan dikaruniai 3 orang anak.

Diketahui akun instagram pribadinya telah centang biru dengan jumlah pengikut mencapai 17,7 ribu dan 220 kiriman. Sedangkan akun TikTok pribadi @luluk.nuril telah diikuti oleh 943.300 followers dengan jumlah yang menyukai 5,4 miliar orang.

Berikut ini tampilan mewah selebgram dan tiktoker Luluk Nuril istri Polisi Probolinggo yang lagi viral karena marah-marah ke siswi Magang di Swalayan.

Luluk Nuril berendam di dalam Bathtub

Luluk Nuril memamerkan foto dirinya sedang berendam di bathtub sambil mengenakan kacamata hitam. Luluk Nuril bersantai di bathtub sambil menikmati suasana.

Pose di Vertigo Rooftop Bangkok

Dalam potret bergaya ala candid, Luluk Nuril tampak bersandar di sebuah rooftop, sambil mata seolah menatap dalam kejauhan.

Saat ini ibu Bhayangkari Probolinggo berprofesi sebagai pengusaha dan juga selebgram. Berdasarkan akun instagram pribadinya @luluknurilreal menyebut dirinya adalah owner LN Collection dan LN Thrift.