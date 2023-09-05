Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Sandrinna Michelle Bergaya Lady Boss, Bikin Gak Kedip

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |21:30 WIB
Potret Cantik Sandrinna Michelle Bergaya Lady Boss, Bikin Gak Kedip
Potret cantik Sandrinna Michelle, (Foto: Instagram @sandrinna_11)
A
A
A

SANDRINNA Michelle salah satu artis yang cukup sukses di dunia hiburan. Selain bertalenta, ia juga banyak digemari karena memiliki paras cantik.

Punya wajah cantik, tak heran perempuan blasteran Jawa-Amerika ini kerap menjadi model pemotretan dengan berbagai tema. Seperti yang terbaru dia terlibat pemotretan dengan forografer Karina Yasmin.

Dalam momen itu, Sandinna tampil elegan dan garang dalam outfit berkonseo lady boss yang ia kenakan. Penasaran seperti apa potret cantiknya? Berikut rangkumannya dari Instagram @karinayasmine dan @sandrinna_11 Selasa (5/9/2023).

1. Tampil elegan

Aura elegan Sandrinna Michelle di foto ini begitu terpancar di foto ini. Sandrinna cantik dalam balutan satu set blazer dan mini skirt warna ungu yang terbuat dari material leather, ditambahkan obi warna putih sebagai statement pada penampilannya. Sandrinna pose berdiri sambil menyentuh kedua tangannya ke arah belakang, sambil memasang ekspresi wajah fierce.

(Foto: Instagram @robby.tarakamgmt) 

“Perfect,” kata @ade***

“So pretty,” tambah @gtj.***

Halaman:
1 2
      
