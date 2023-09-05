Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Prewed Lucinta Luna dan Alan, Konsepnya Gak Bisa Ditebak

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |19:30 WIB
Potret Prewed Lucinta Luna dan Alan, Konsepnya Gak Bisa Ditebak
Potret Prewed Lucinta Luna dan Alan, (Foto: Instagram @lucintaluna_manjalita)
POTRET Prewed Lucinta Luna dan Alan, akan diulas melalui artikel berikut ini. Mengingat, nama Lucinta Luna lagi-lagi menjadi sorotan publik.

Pasalnya pedangdut tersebut mengabarkan akan segera menikah dengan bule asal Ukraina, Artem Boltina atau akrab dipanggil Alan. Setelah melakukan sesi pertunangan di salah satu hotel di Bali pada Juli lalu, Lucinta dan Alan dikabarkan akan melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat ini.

Beberapa foto prewed Lucinta dan Alan dengan konsep unik yang beredar di media sosial pun banyak menyita perhatian warganet. Keduanya tampak berpose mesra saat melakukan sesi pemotretan.

Penasaran? Dihimpun dari Instagram dan Youtube Rio Motret, Selasa (5/9/2023) berikut rangkuman beberapa potret prewed Lucinta Luna dan Alan.

1. Konsep unik: Riomotret sebagai fotografer menunggah potret prewed Lucinta dan Alan yang terlihat dilakukan dengan konsep unik. Warna earth tone, beige menjadi warna utama dalam konsep foto ini.

(Potret Prewed Lucinta Luna dan Alan, Foto: Instagram Rio Motret) 


Helaian kain terlihat menutupi badan keduanya ditambah pose keduanya yang saling berpelukan.

2. Tabrak motif: Nah di potret ini dihadirkan konsep tabrak motif, mulai dari leopard yang liar hingga polkadot yang vintage. Mengenakan outfit bercorak leopard, Lucinta dan Alan tampak seksi dengan pose dan pakaian yang dikenakan. Polesan makeup tebal ditambah pose keduanya bak model profesional.

(Potret Prewed Lucinta Luna dan Alan, Foto: Instagram Rio Motret)

 

