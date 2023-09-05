Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Atlet Voli Cantik Ayca Aykac, di Luar Lapangan Ternyata Stunning

Firza Alifia , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |18:07 WIB
6 Potret Atlet Voli Cantik Ayca Aykac, di Luar Lapangan Ternyata Stunning
Ayca Aykac. (Foto: Instagram)
ATLET cantik Ayca Aykac merupakan seorang atlet bola voli asal Turki, yang berperan sebagai libero. Perempuan kelahiran 27 Februari 1996 ini memiliki tinggi 176 cm dan berat 57 kg.

Dia pun memiliki seeret prestasi, seperti medali emas bersama tim di FIVB Nations League 2023.Selain itu ia juga meraih medali perunggu pada European Championship 2021 dan FIVB Nations League 2021, ia juga mendapat penghargaan sebagai Best Libero pada Women's Champions League 2021-22.

Selain mempesona saat di lapangan voli, Ayca juga tak kalah cantik saat berada di luar lapangan. Yuk intip potret dirinya yang dilansir dari Instagram @aycaykac.

Tampil stunning

Ayca Aykac

Ayca Aykac terlihat stunning saat berpose seperti cewek mamba. Ia tampil dengan bra hitam dan rok mini hitam yang dipadukan dengan blazer hitam sebagai outer. Ditambah dengan boots dan tas jinjing hitam yang membuat tampilannya makin kece.

Bikini orange

Ayca Aykac

Ayca tampil santai saat berpose di bawah sorotan sinar matahari. Ia mengenakan bra orange yang dipadukan dengan kain berfotif sebagai rok ikatnya. Ditambah dengan kacamata hitam yang menarik perhatian orang sekitarnya.

Crop tank top

Ayca Aykac

Kali ini Ayca terlihat mempesona saat berada di sebuah restoran. Ia mengenakan crop tank top putih ditambah dengan sorotan golden hour yang bikin pesonanya makin klepek-klepek. Ia juga menambahkan sentuhan lipstik pink pada riasannya.

Halaman:
1 2
      
