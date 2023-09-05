5 Rekomendasi Blazer Brand Lokal, Tetap Stylish dengan Bujet Murah

BLAZER merupakan salah satu jenis pakaian yang disukai sebagian banyak wanita. Hampir semua wanita rasanya mempunyai salah satu item tersebut dalam lemarinya. Bentuknya yang simple menyerupai jaket atau jas, membuat blazer cocok untuk digunakan dalam acara formal dan nonformal.

Selain itu, blazer juga mudah dipadupadankan dengan busana lainnya, sehingga menjadikan penampilan lebih menarik, rapi, dan fashionable. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak brand lokal yang mulai memunculkan merk blazer sesuai dengan kebutuhan wanita.

Nah, berikut beberapa rekomendasi blazer wanita brand lokal sering kali menjadi alternatif ketika ingin berpenampilan stylish namun tetap dengan harga yang terjangkau. Dilansir dari berbagai sumber, berikut daftar produk blazer lokal yang dapat dijadikan referensi untuk berpenampilan.

MSMO

Blazer simple dan stylish membuat para pencinta blazer sepertinya sudah tidak asing lagi dengan brand lokal tersebut, karena selain kualitasnya yang bagus, harganya pun affordable. Mulai dari 114 ribuan Anda sudah bisa memiliki blazer merk ini, lho!

THENBLANK

Dengan harga yang terjangkau, brand lokal THENBLANK hadir untuk menyediakan berbagai aneka blazer yang cocok untuk daily hingga ke kantor, tidak hanya untuk wanita, brand tersebut juga menyediakan busana untuk laki-laki.

Hos of Shopaholic

Brand lokal Hos of Shopaholic hadir dengan harga yang ramah dikantong, dengan harga 100 ribuan, para netizen bisa mendapatkan blazer cantik tersebut.