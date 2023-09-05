Terbang ke India, Miss World Asia 2022 Carla Yules Hadiri Gala Dinner & Meeting Miss World 2023

MISS World Asia, Carla Yules atau Carla begitu gadis cantik ini akrab disapa, memenuhi undangan yang diberikan oleh Miss World Committee untuk menghadiri pertemuan makan malam yang diselenggarakan oleh Miss World di India pada 31 Agustus lalu.

Kala menjabat sebagai Miss Indonesia 2020/2021, Carla merupakan Miss Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi sebagai Miss World Asia pada pemilihan Miss World 2022 di Puerto Rico, America Serikat. Nah, mengingat kini dirinya masih mengemban tugas sebagai Miss World Asia hingga nanti digantikan oleh Miss World yang baru pada ajang Miss World 2023 yang akan di laksanakan di India tahun ini.

Pada agenda pertemuan makan malam road to Miss World kemarin, tidak hanya membahas mengenai acara Miss World itu sendiri. Carla juga melakoni sederet kesibukan lainnya sebagai Miss World Asia. Mulai dari press conference, city tour, juga photoshoot yang semuanya dilakukan di India. Ini juga termasuk sebagai bagian dari tugasnya sebagai Miss World Asia.

(Foto: Ist)

Selain itu yang paling mencuri perhatian adalah outfit yang dikenakan Carla pada pertemuan makan malam Miss World. Carla tampil memukau dalam balutan evening gown Batik yang sangat cantik dan elegant.

BACA JUGA: Potret Cantik Natasha Mannuela dalam Balutan Koleksi AMERO Jewellery x Livette by Liliana Tanoesoedibjo

(Foto: Instagram @carlayules)

Hal ini dilakukan Carla karena kemana pun ia melangkah, jati dirinya sebagai perempuan Indonesia dan Miss Indonesia selalu melekat coba ia wujudkan dengan salah satunya mengenakan Batik.