Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Terbang ke India, Miss World Asia 2022 Carla Yules Hadiri Gala Dinner & Meeting Miss World 2023

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |16:31 WIB
Terbang ke India, Miss World Asia 2022 Carla Yules Hadiri Gala Dinner & Meeting Miss World 2023
Carla Yules di Gala Dinner & Meeting Miss World 2023, (Foto: Instagram @carlayules)
A
A
A

MISS World Asia, Carla Yules atau Carla begitu gadis cantik ini akrab disapa, memenuhi undangan yang diberikan oleh Miss World Committee untuk menghadiri pertemuan makan malam yang diselenggarakan oleh Miss World di India pada 31 Agustus lalu.

Kala menjabat sebagai Miss Indonesia 2020/2021, Carla merupakan Miss Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi sebagai Miss World Asia pada pemilihan Miss World 2022 di Puerto Rico, America Serikat. Nah, mengingat kini dirinya masih mengemban tugas sebagai Miss World Asia hingga nanti digantikan oleh Miss World yang baru pada ajang Miss World 2023 yang akan di laksanakan di India tahun ini.

Pada agenda pertemuan makan malam road to Miss World kemarin, tidak hanya membahas mengenai acara Miss World itu sendiri. Carla juga melakoni sederet kesibukan lainnya sebagai Miss World Asia. Mulai dari press conference, city tour, juga photoshoot yang semuanya dilakukan di India. Ini juga termasuk sebagai bagian dari tugasnya sebagai Miss World Asia.

(Foto: Ist) 

Selain itu yang paling mencuri perhatian adalah outfit yang dikenakan Carla pada pertemuan makan malam Miss World. Carla tampil memukau dalam balutan evening gown Batik yang sangat cantik dan elegant.

(Foto: Instagram @carlayules) 

Hal ini dilakukan Carla karena kemana pun ia melangkah, jati dirinya sebagai perempuan Indonesia dan Miss Indonesia selalu melekat coba ia wujudkan dengan salah satunya mengenakan Batik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154095/miss_indonesia_2025_audrey_bianca_dengan_kegigihan_kita_bisa_dapat_yang_diimpikan-yo5b_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154090/miss_world_suchata_chuangsri_beri_selamat_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-Uodm_large.jpg
Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154087/audrey_bianca_callista_jadi_miss_indonesia_2025_angela_tanoesoedibjo_dia_layak-R9vC_large.jpg
Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025, Angela Tanoesoedibjo: Dia Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154085/liliana_tanoesoedibjo_ungkap_harapan_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-gBmP_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154071/audrey_bianca_dinobatkan_miss_indonesia_2025_liliana_tanoesoedibjo_nilai_dia_sangat_konsisten_sejak_karantina-zLhC_large.jpg
Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo: Nilai Dia Konsisten Sejak Karantina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154062/potret_dan_profil_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista_miliki_jam_terbang_tinggi_di_dunia_modeling-qjC8_large.jpg
Potret dan Profil Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista, Miliki Jam Terbang Tinggi di Dunia Modeling
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement