HOME WOMEN FASHION

5 Potret Pesona Yoon Hyun Min yang Baru Putus Usai Pacaran 7 Tahun

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |16:30 WIB
5 Potret Pesona Yoon Hyun Min yang Baru Putus Usai Pacaran 7 Tahun
Potret Yoon Hyun Min, (Foto: Instagram @yoonhyunmin)
YOON Hyun Min baru-baru ini menjadi perbincangan warganet, terutama para pecinta drama Korea (drakor) terkait kabar seputar hubungan asmaranya.

Ya, Yoon Hyun Min baru saja putus cinta setelah berpacaran dengan Baek Jin Hee selama tujuh tahun lamanya. Terlepas dari kisah asmaranya dengan aktris bintang serial The Real Has Come tersebut, sebagai aktor dan pria dewasa, Yoon Hyun Min memang punya pesona tersendiri.

Lantas, seperti apa sosok Yoon Hyun Min dan kesehariannya? Berikut Okezone rangkumkan potret Yoon Hyun Min, dilansir dari Instagram pribadinya, @yoonhyunmin, Selasa (5/9/2023)

1. Bareface: Unggah selfie bareface alias wajah polos alami tanpa makeup, aktor yang merupakan mantan pemain baseball Hanwha Eagles ini bisa dilihat punya kulit wajah mulus, sehat, glowing dan minim kerutan. Padahal Hyun Min sudah berusia 38 tahun loh!

2. Side profile: Selain memarkan wajah bareface, Hyun Min juga memamerkan side profile, alias close up wajah maskulinya dari tampak samping. Makin ganteng dan maskulin dalam balutan outfit simpel tapi modis, turtleneck berwarna hitam yang kontras dengan kulitnya.

Telusuri berita women lainnya
