FASHION

Presiden Joko Widodo Pakai Dasi Merah di Opening Ceremony KTT ASEAN 2023, Ini Maknanya

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |11:24 WIB
Presiden Joko Widodo Pakai Dasi Merah di Opening Ceremony KTT ASEAN 2023, Ini Maknanya
Penampilan Presiden Joko Widodo di KTT ASEAN ke-43. (Foto: Tangkapan layar)
PRESIDEN Joko Widodo tampil begitu gagah dalam Opening Ceremony KTT ASEAN ke-43 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Selasa, (5/9/2023).

Dalam balutan formal suit berupa setelan jas biru dongker dipadukan dasi merah menyala, Jokowi benar-benar tampak berwibawa. Warna merah sendiri seringkali dikaitkan dengan bendera Indonesia. Semangat membara rakyat Tanah Air digambarkan lewat nuansa merah.

Tapi sebenarnya, warna merah sendiri memiliki makna yang lebih luas daripada itu. Terkhusus soal dasi, merah ternyata punya arti yang tak kalah powerfull.

Penampilan Jokowi

Melansir dari Color Meanings, merah dianggap sebagai warna kekuatan dalam dunia binis. Jadi wajar saja jika banyak eksekutif bisnis yang memilih warna mencolok satu ini.

