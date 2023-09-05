Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Tampan Pangeran Abdul Mateen di Opening Ceremony KTT ASEAN 2023, Bikin Meleleh

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |10:53 WIB
Potret Tampan Pangeran Abdul Mateen di Opening Ceremony KTT ASEAN 2023, Bikin Meleleh
Potret tampan Pangeran Mateen. (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

PANGERAN Abdul Mateen dari Brunei Darussalam selalu mendampingi sang ayah, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dalam berbagai acara penting. Pada kesempatan kali ini, Pangeran Mateen pun ikut mendarat di Jakarta dan berjalan di atas red carpet Opening Ceremony KTT ASEAN 2023.

Turun dari mobil mewah, Pangeran Abdul Mateen berjalan di belakang sang ayah dengan tatapan tajam. Raut wajahnya tegas dan tampan mempesona.

Kali ini, Pangeran Abdul Mateen mengenakan formal suit berupa setelan jas berwarna hitam pekat dalam Opening Ceremony KTT ASEAN 2023 di Jakarta Convention Center, Senayan Selasa (5/9/2023). Jas tersebut menyelimuti kemeja putih panjang.

Pangeran Mateen

Penampilannya semakin gagah dengan dasi biru dongket yang melingkari leher sang pangeran. Jas fit body tersebut melkat sempurna pada tubuh Pangeran Abdul Mateen yang atletis.

Dengan langkah pasti, Pangeran Mateen bersama Sultan Hassanal Bolkiah ini menghampiri Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi. Ekspresi cool berubah hangat dihiasi senyum. Mereka pun menyalami dua orang penting di Indonesia dan kemudian berfoto bersama.

Sedikit informasi, Pangeran Abdul Mateen ini merupakan anak kesepuluh dari Sultan Hassanal Bolkiah asal Brunei dan mantan istri keduanya, Puan Marian binti Abdul Aziz.

Halaman:
1 2
      
