Gantengnya Bikin Cewek Histeris, Pangeran Abdul Mateen Gagah Pakai Setelan Jas di Opening Ceremony KTT ASEAN 2023

SEPERTI biasa, Pangeran Abdul Mateen dari Brunei Darussalam selalu tampak memesona dan bikin cewek-cewek histeris. Kali ini dia mendampingi sang ayah, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dalam berbagai acara penting.

Tak ketinggalan, Pangeran Mateen pun ikut mendarat di Jakarta dan berjalan di atas red carpet Opening Ceremony KTT ASEAN 2023. Turun dari mobil mewah, Pangeran Abdul Mateen berjalan di belakang sang ayah dengan tatapan tajam. Raut wajahnya tegas dan tampan mempesona.

Kali ini, Pangeran Abdul Mateen mengenakan formal suit berupa setelan jas berwarna hitam pekat dalam Opening Ceremony KTT ASEAN 2023 di Jakarta COnvention Center, Senayan pada Selasa 5 September 2023 . Jas tersebut menyelimuti kemeja putih panjang.

Penampilannya semakin gagah dengan dasi biru dongker yang melingkari leher sang pangeran. Jas fit body tersebut melkat sempurna pada tubuh Pangeran Abdul Mateen yang atletis.

Dengan langkah pasti, Pangeran Mateen bersama Sultan Hassanal Bolkiah ini menghampiri Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi. Ekspresi cool berubah hangat dihiasi senyum. Dia menyalami dua orang penting di Indonesia dan kemudian berfoto bersama.