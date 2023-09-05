Segarnya Iriana Jokowi Berkebaya Floral Biru Laut di Opening Ceremony KTT ASEAN 2023

DALAM setiap pergelaran acara kenegaraan, gaya penampilan Ibu Negara, Iriana Jokowi tidak pernah gagal menyita perhatian. Contohnya di hari ini Selasa, 5 September 2023, Ibu Iriana mendampingi Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dalam menyambut para tamu negara yang hadir di gelaran KTT ASEAN ke 43.

Iriana Jokowi terus tersenyum manis di sebelah Presiden Jokowi setiap kali pejabat dari berbagai negara mulai dari Malaysia, Singapura, Kamboja, Brunei Darussalam, dan lain-lain datang. Mereka berjalan melalui karpet merah dan segera disambut hangat oleh Presiden Jokowi dan Iriana.

Tak kalah mempesona dari para istri pejabat negara lainnya, Iriana Jokowi mengenakan salah satu busana khas Indonesia yang membuatnya semakin menawan. Paduan kebaya model baju kurung dan kain Batik berwarna senada yang terlihat klasik dan anggun!

(Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Kebaya yang dipilih ibu Iriana Jokowi terlihat bermotif floral berbagai warna, serta sentuhan daun hijau sehingga memunculkan kesan segar dan eye catching dipandang mata. Aneka bunga itu hinggap pada kebaya tunic nuansa biru laut, begitu juga selendang di kepala Iriana yang berwarna senada.