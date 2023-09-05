Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Pedangdut Syahiba Saufa yang Goyangnya Viral di TikTok, Sampai Ditiru Bule

Firza Alifia , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |06:06 WIB
5 Potret Pedangdut Syahiba Saufa yang Goyangnya Viral di TikTok, Sampai Ditiru Bule
Syahiba Saufa. (Foto: Instagram)
A
A
A

BARU-BARU ini publik dihebohkan dengan video Syahiba Saufa yakni penyanyi koplo yang viral di TikTok. Pasalnya video lagu duetnya dengan Ochi Alvira yang berjudul 'Rasah Nyangkem 3' banyak mendapat respon positif hingga FYP ke luar negeri.

Video tersebut banyak mendapat reaksi dan duet dari bule. Bahkan mereka juga penasaran dengan arti dari lagu tersebut. Tak jarang pula bule yang menirukan gerakan joget Syahiba.

Dengan video penampilannya yang unik itu, kini perempuan asal Banyuwangi tersebut membuat netizen penasaran. Berikut potret Syahiba Saufa yang dilansir dari Instagram pribadinya.

Liburan di hotal

Syahiba Saufa

Syahiba tampil cantik mengenakan tshirt putih dengan celana pendek hitam kotak-kotak. Dia membiarkan rambutnya  tergerai dan makeup natural membuat penampilannya terlihat fresh dan menawan. Syahiba pun mempermanis penampilannya dengan kacamata frame besar. 

Tampil kece saat konser

Syahiba Saufa

Penampilan Syahiba di atas panggung ini bikin salfok netizen, ia tampil cantik dengan mengenakan tank top hitam dengan outer abu-abu, dipadukan dengan short berwarna hijau. Ditambah dengan kacamata hitam dan anting besar yang dipakainya, membuat tampilannya kian mempesona.

Potret Elegan

Syahiba Saufa

Kali ini Syahiba tampil cantik dengan dress off shoulder merah. Tidak seperti biasanya, Syahiba nampak menutup matanya, seperti sedang berdoa. Meski begitu, penampilannya tetap terlihat cantik dengan rambut diikat ke belakang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
