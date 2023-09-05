5 Potret Pedangdut Syahiba Saufa yang Goyangnya Viral di TikTok, Sampai Ditiru Bule

BARU-BARU ini publik dihebohkan dengan video Syahiba Saufa yakni penyanyi koplo yang viral di TikTok. Pasalnya video lagu duetnya dengan Ochi Alvira yang berjudul 'Rasah Nyangkem 3' banyak mendapat respon positif hingga FYP ke luar negeri.

Video tersebut banyak mendapat reaksi dan duet dari bule. Bahkan mereka juga penasaran dengan arti dari lagu tersebut. Tak jarang pula bule yang menirukan gerakan joget Syahiba.

Dengan video penampilannya yang unik itu, kini perempuan asal Banyuwangi tersebut membuat netizen penasaran. Berikut potret Syahiba Saufa yang dilansir dari Instagram pribadinya.

Liburan di hotal



Syahiba tampil cantik mengenakan tshirt putih dengan celana pendek hitam kotak-kotak. Dia membiarkan rambutnya tergerai dan makeup natural membuat penampilannya terlihat fresh dan menawan. Syahiba pun mempermanis penampilannya dengan kacamata frame besar.

Tampil kece saat konser

Penampilan Syahiba di atas panggung ini bikin salfok netizen, ia tampil cantik dengan mengenakan tank top hitam dengan outer abu-abu, dipadukan dengan short berwarna hijau. Ditambah dengan kacamata hitam dan anting besar yang dipakainya, membuat tampilannya kian mempesona.

Potret Elegan



Kali ini Syahiba tampil cantik dengan dress off shoulder merah. Tidak seperti biasanya, Syahiba nampak menutup matanya, seperti sedang berdoa. Meski begitu, penampilannya tetap terlihat cantik dengan rambut diikat ke belakang.