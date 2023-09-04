Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Mackenyu, Zoro di Live Action One Piece yang Tengah Viral

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |04:05 WIB
5 Potret Mackenyu, Zoro di Live Action One Piece yang Tengah Viral
Mackenyu Arata. (Foto: Instagram)
A
A
A

AKTOR tampan Mackenyu Arata belakangan tengah viral di sosial media, seiring dengan hadirnya live action One Piece di Netflix. Mackenyu yang didapuk menjadi Zoro memang tampil mengesankan dalam film tersebut.

Potret dan akting Mackenyu saat berperan di live action One Piece ini pun mendadak jadi trending topic di Twitter. Banyak yang salfok dengan ketampanan Mackenyu dan kebolehan aktingnya di live action tersebut.

Mackenyu sendiri merupakan aktor tampan yang berasal dari Jepang. Namanya pun cukup terkenal membintangi sejumlah film asal Negeri Sakura itu. Penasaran, seperti apa potret tampan sosok Mackenyu, pemeran Zorro di live action One Piece? Berikut informasinya.

Pose Jadi Zoro

Mackenyu

Potret pertama ialah pesona Mackenyu saat memerankan karakter Zoro di live action One Piece. Persis seperti karakter versi anime, Mackenyu terlihat memesona dengan rambut hijau dan kaus putih.

Riasan Mackenyu juga dibuat semirip mungkin dengan karakter Zoro yang ada di salah satu anime terpopuler ini.

Tampan dengan Jas Putih

Mackenyu

Pesona Mackenyu nampaknya tak main-main. Terbukti saat aktor kelahiran 1996 ini tampil mengenakan setelah jas putih dengan perhiasan dari Tiffany and Co.

Gaya rambut Mackenyu yang ditata rapi dan dibuat berjambul ini juga bikin kaum hawa makin terpesona dengan ketampanannya.

Elegan dengan Stelan Hitam

Mackenyu

Tak cuma jas putih, Mackenyu juga tampil kece dengan stelan serba hitam. Masih dalam edisi mengenakan asesoris dari Tiffany and Co, Mackenyu tampil gagah dengan busana serba hitam yang membalutnya.

Pose Mackenyu di potret ini juga bikin meleleh dengan tatapan matanya yang tajam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/612/2962527/viral-orang-ukraina-ini-menangkan-kontes-kecantikan-jepang-alasannya-sebagai-pemain-naturalisasi-guiAoejklv.jpg
Viral Orang Ukraina Ini Menangkan Kontes Kecantikan Jepang, Alasannya Sebagai Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/612/2930913/20-panggilan-sayang-dalam-bahasa-jepang-bisa-kamu-ungkapkan-pada-pasangan-s5eVeByvml.jpg
20 Panggilan Sayang dalam Bahasa Jepang, Bisa Kamu Ungkapkan pada Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/612/2931061/apakah-jepang-aman-untuk-wanita-simak-faktanya-OaVZdG4Voe.jpg
Apakah Jepang Aman untuk Wanita? Simak Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/612/2927863/kenapa-orang-jepang-mandi-1-kali-sehari-simak-4-alasannya-bt870vtGfK.jpg
Kenapa Orang Jepang Mandi 1 Kali Sehari? Simak 4 Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/612/2927730/kenapa-orang-jepang-suka-makan-telur-mentah-simak-3-alasannya-Hiwrx83l6T.jpg
Kenapa Orang Jepang Suka Makan Telur Mentah? Simak 3 Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/612/2927723/kenapa-golongan-darah-b-tidak-bisa-kerja-di-jepang-ternyata-ini-penyebabnya-T6zzq798Xo.jpg
Kenapa Golongan Darah B Tidak Bisa Kerja di Jepang? Ternyata Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement