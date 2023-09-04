5 Potret Mackenyu, Zoro di Live Action One Piece yang Tengah Viral

AKTOR tampan Mackenyu Arata belakangan tengah viral di sosial media, seiring dengan hadirnya live action One Piece di Netflix. Mackenyu yang didapuk menjadi Zoro memang tampil mengesankan dalam film tersebut.

Potret dan akting Mackenyu saat berperan di live action One Piece ini pun mendadak jadi trending topic di Twitter. Banyak yang salfok dengan ketampanan Mackenyu dan kebolehan aktingnya di live action tersebut.

Mackenyu sendiri merupakan aktor tampan yang berasal dari Jepang. Namanya pun cukup terkenal membintangi sejumlah film asal Negeri Sakura itu. Penasaran, seperti apa potret tampan sosok Mackenyu, pemeran Zorro di live action One Piece? Berikut informasinya.

Pose Jadi Zoro

Potret pertama ialah pesona Mackenyu saat memerankan karakter Zoro di live action One Piece. Persis seperti karakter versi anime, Mackenyu terlihat memesona dengan rambut hijau dan kaus putih.

Riasan Mackenyu juga dibuat semirip mungkin dengan karakter Zoro yang ada di salah satu anime terpopuler ini.

Tampan dengan Jas Putih

Pesona Mackenyu nampaknya tak main-main. Terbukti saat aktor kelahiran 1996 ini tampil mengenakan setelah jas putih dengan perhiasan dari Tiffany and Co.

Gaya rambut Mackenyu yang ditata rapi dan dibuat berjambul ini juga bikin kaum hawa makin terpesona dengan ketampanannya.

Elegan dengan Stelan Hitam

Tak cuma jas putih, Mackenyu juga tampil kece dengan stelan serba hitam. Masih dalam edisi mengenakan asesoris dari Tiffany and Co, Mackenyu tampil gagah dengan busana serba hitam yang membalutnya.

Pose Mackenyu di potret ini juga bikin meleleh dengan tatapan matanya yang tajam.