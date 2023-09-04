Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 5 September: Libra Ada Tawaran Menantang, Scorpio Jangan Abaikan Suara Hati

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 5 September: Libra Ada Tawaran Menantang, Scorpio Jangan Abaikan Suara Hati
Ilustrasi zodiak Libra (Foto: Unsplash)
A
A
A

PENASARAN dengan prediksi peruntungan tanda zodiak Anda di pekan pertama bulan September ini? Dilansir dari New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk zodiak Libra serta Scorpio .

1. Libra: Hari ini para Libra dihadapkan pada tawaran menarik, yang mungkin akan diterima walau menantang, tetapi jangan berkomitmen pada apa pun di luar kemampuan diri sendiri untuk melakukannya dengan baik. Setiap orang punya batasan masing-masing.

2. Scorpio: Awal pekan ini orang-orang Scorpio disarankan harus mengikuti naluri dirinya selama 24 jam ke depan, meskipun itu membuat Anda berselisih dengan semua teman dan kolega. Sebab, Anda sudah punya pengalaman jangan mengabaikan suara hati kecil diri sendiri.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
