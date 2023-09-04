Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 5 September: Leo Semangat dan Kreatif, Virgo Coba Terus Terang

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |03:00 WIB
Ramalan Zodiak 5 September: Leo Semangat dan Kreatif, Virgo Coba Terus Terang
Ilustrasi zodiak Virgo, (Foto: Unsplash)
A
A
A

BAGAIMANA prediksi peruntungan tanda zodiak Anda di pekan pertama bulan September ini? Dilansir dari New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk zodiak Leo dan Virgo.

1. Leo: Pada awal pekan ini, para Leo diharapkan bisa dan harus membebaskan semangat kreatif Anda dan membiarkan sisi petualangan untuk mengekspresikan diri.

Menariknya, semangat kreatif ini bawa kabar baik karena apa pun yang bersifat artistik pasti akan berjalan dengan baik dalam beberapa hari ke depan.

2. Virgo: Anda harus bersikap tegar hari ini dengan seseorang yang jelas-jelas menghambat dan menghalangi dirimu untuk melakukan pekerjaan terbaik. Jika mereka tidak memiliki komitmen yang kuat seperti Anda, tak perlu dipendam langsung saja beri tahu mereka bahwa Anda tidak lagi menginginkan bantuan mereka.

(Rizky Pradita Ananda)

      
