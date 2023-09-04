Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 5 September: Gemini Hambatan Kecil di Kerjaan, Cancer Jangan Terlalu Terpaku ke Diri Sendiri

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |02:00 WIB
Ramalan Zodiak 5 September: Gemini Hambatan Kecil di Kerjaan, Cancer Jangan Terlalu Terpaku ke Diri Sendiri
Ilustrasi zodiak, (Foto: Times of India)
APA kata prediksi peruntungan tanda zodiak Anda di pekan pertama bulan September ini? Dilansir dari New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk zodiak Gemini dan juga Cancer.

1. Gemini: Sekalipun hari ini ada sedikit hambatan di pekerjaan, karena Anda tidak bertemu langsung dengan rekan kerja dalam masalah profesional, tapi untungnya ini tak ganggu hubungan pribadi. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan persahabatan yang sudah terjalin ya!

2. Cancer: Anda mungkin memiliki pandangan hidup yang agak konservatif, dan itu bukan hal yang buruk, tetapi jangan terlalu terpaku pada cara diri sendiri sehingga Anda melupakan kenyataan.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
