Ramalan Zodiak 5 September: Gemini Hambatan Kecil di Kerjaan, Cancer Jangan Terlalu Terpaku ke Diri Sendiri

APA kata prediksi peruntungan tanda zodiak Anda di pekan pertama bulan September ini? Dilansir dari New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk zodiak Gemini dan juga Cancer.

1. Gemini: Sekalipun hari ini ada sedikit hambatan di pekerjaan, karena Anda tidak bertemu langsung dengan rekan kerja dalam masalah profesional, tapi untungnya ini tak ganggu hubungan pribadi. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan persahabatan yang sudah terjalin ya!

2. Cancer: Anda mungkin memiliki pandangan hidup yang agak konservatif, dan itu bukan hal yang buruk, tetapi jangan terlalu terpaku pada cara diri sendiri sehingga Anda melupakan kenyataan.

(Rizky Pradita Ananda)