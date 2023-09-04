Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 5 September: Aries Refleksi Diri, Gemini Jangan Buang Waktu dan Energi

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |01:00 WIB
Ramalan Zodiak 5 September: Aries Refleksi Diri, Gemini Jangan Buang Waktu dan Energi
Ilustrasi zodiak, (Foto: Times of India)
A
A
A

PENASARAN dengan prediksi peruntungan tanda zodiak Anda di pekan pertama bulan September ini? Dilansir dari New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk zodiak Aries dan Taurus.

1. Aries: Hari ini para Aries diingatkan bahwa selalu ada alasan atas apa yang terjadi di dunia. Peristiwa dalam hidup Anda, dan kehidupan semua orang di sekitar Anda termasuk di dalamnya. Jangan dibikin stres, jalani saja dengan sebaik mungkin.

2. Taurus: Jangan terus membuang-buang waktu dan energi untuk terobsesi dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu yang suram. Semuanya sudah terjadi dan sudah selesai, serta tidak bisa diulang. Sekarang para Taurus harus melanjutkan hiduo tanpa melihat ke belakang lagi. Masa depan adalah milik Anda sendiri.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement