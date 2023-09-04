Ramalan Zodiak 5 September: Aries Refleksi Diri, Gemini Jangan Buang Waktu dan Energi

PENASARAN dengan prediksi peruntungan tanda zodiak Anda di pekan pertama bulan September ini? Dilansir dari New York Post, berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk zodiak Aries dan Taurus.

1. Aries: Hari ini para Aries diingatkan bahwa selalu ada alasan atas apa yang terjadi di dunia. Peristiwa dalam hidup Anda, dan kehidupan semua orang di sekitar Anda termasuk di dalamnya. Jangan dibikin stres, jalani saja dengan sebaik mungkin.

2. Taurus: Jangan terus membuang-buang waktu dan energi untuk terobsesi dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu yang suram. Semuanya sudah terjadi dan sudah selesai, serta tidak bisa diulang. Sekarang para Taurus harus melanjutkan hiduo tanpa melihat ke belakang lagi. Masa depan adalah milik Anda sendiri.

BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)