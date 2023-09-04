Ucapan Selamat Tidur Romantis Bahasa Inggris, Manisnya Bikin Salting

UCAPAN Selamat Tidur Romantis Bahasa Inggris, bisa Anda simak lewat artikel ini. Semoga bisa jadi referensi bagi Anda yang membutuhkan kalimat atau ucapan-ucapan romantis, ditujukan kepada pasangan.

Kalimat romantis sesekali memang diperlukan dalam suatu hubungan asmara, agar kita bersama pasangan bisa lebih hangat dan akrab. Baik yang masih berpacaran atau pun yang sudah menikah.

Ucapan romantis tidak melulu “aku cinta kamu”, tapi bisa juga saat melakukan rutinitas seperti ucapan selamat tidur saat hendak tidur loh! Jadi mau tahu kan apa saja ucapan selamat tidur romantis dalam bahasa Inggris? Intip 25 contohnya di sini, seperti dihimpun dari berbagai sumber, Senin (4/9/2023)

1. 10 Ucapan selamat tidur romantis bahasa Inggris untuk yang tersayang

• I wish that nothing could interrupt your precious sleep until the morning sun shows up. Good night! (Aku harap tidak ada yang mengganggu tidurmu yang berharga, sampai matahari pagi muncul. Selamat malam!)

• Good dreams come to those who sleep so close your eyes and go to sleep! Your dreams can’t come when you’re wide awake! (Mimpi yang baik akan datang pada mereka yang tidur, jadi segera tutup matamu dan tidurlah! Mimpimu tidak akan terwujud kalau kamu bangun!)

(Ucapan Selamat Tidur Romantis Bahasa Inggris, Foto: Freepik)

• Even if I had a bad start with my day, spending it with you magically turns it into a bright day. Good night my best friend! (Meski, aku mengawali hariku dengan buruk, menghabiskan waktu denganmu secara ajaib mengubah hariku menjadi lebih baik. Selamat malam, sahabat sejatiku!)

(Ucapan Selamat Tidur Romantis Bahasa Inggris, Foto: Jcomp/Freepik)

• No need to be upset for any reason in life ever because I’m always here to have your back. Good night dear friend! (Kamu tidak perlu marah atas apapun alasan dalam hidup karena aku akan selalu di sini mendukungmu. Selamat malam, sahabat tersayang!)

• Close your eyes and dream about me, my dear! (Tutup matamu dan mimpikanlah aku, sayangku!)

(Ucapan Selamat Tidur Romantis Bahasa Inggris, Foto: Freepik)