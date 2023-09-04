Kisah Aaliyah Massaid Putri Diva Reza Artamevia dan Adjie Massaid

KISAH Aaliyah Massaid, akan dibahas singkat melalui artikel ini. Nama Aaliyah mendadak ramai diperbincangkan warganet, sehubungan dengan rumor kedekatan dirinya bersama Thoriq Halilintar.

Aaliyah Annisa Jeffar Massaid atau yang dikenal sebagai Aaliyah Massaid adalah anak kandung dari Adjie Massaid dan Reza Artamevia, pasangan politikus dan penyanyi papan atas Indonesia.

Gadis kelahiran tahun 2002 ini berprofesi sebagai model yang memiliki darah keturunan Belanda dari mendiang ayahnya, almarhum Adjie Massaid. Aaliyah Massaid juga merupakan seorang penyanyi sekaligus pernah menjadi salah satu pemeran di film Sayap Kecil Garuda saat usianya masih 12 tahun.





(Kisah Aaliyah Massaid, Foto: Instagram @aaliyah.massaid)

Aaliyah Massaid lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2002. Ia memiliki seorang kakak kandung yang bernama Zahwa Rezi Massaid dan adik sambung bernama Keanu Jabar Massaid yang merupakan anak dari ibu sambungnya Angelina Sondakh.

(Kisah Aaliyah Massaid, Foto: Instagram @aaliyah.massaid)

BACA JUGA: