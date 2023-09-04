Alasan Kenapa Orang Jawa Medok, Simak di Sini Penjelasannya

ALASAN Kenapa Orang Jawa Medok, akan bisa Anda ketahui lewat pembahasan singkat di artikel ini. Gaya atau aksen bicara orang yang medok, bagi sebagian orang memang menarik dibahas.

Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) medok sendiri artinya adalah aksen daerah yang kental. Dengan demikian, setiap penutur bahasa daerah yang fasih pastilah medok, termasuk juga orang Jawa yang sering disebut medok saat berbahasa Jawa, termasuk saat berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris.

Namun, karena pengertian medok tidak hanya merujuk satu suku saja, maka tidak hanya orang Jawa yang medok saat berbicara. Orang Batak, orang Sunda, orang Padang, orang Papua, dan orang daerah lainnya akan medok saat berbahasa daerahnya, dan masih terdengar aksennya saat berbicara bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris.

BACA JUGA:

Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa orang Jawa medok? Dikutip dari berbagai sumber dan penafsiran pada Senin (4/9/2023) pertama akan dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud orang Jawa adalah orang yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Alasan kenapa orang Jawa medok karena fonologi dari bahasa Jawa itu sendiri atau pelafalannya.

BACA JUGA:

Fonologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Apalagi jika bahasa Jawa itu merupakan mother tongue atau bahasa Ibu yang dia pelajari dan ia gunakan pertama kali sejak ia lahir, maka aksennya akan melekat, kecuali orang itu telah tinggal lama dari daerahnya dan kesehariannya menggunakan bahasa lain selain bahasa Jawa.

Bahasa Jawa atau Hanacaraka memilki enam fonem vokal yang masing-masingnya memiliki dua variasi pengucapan (alofon), kecuali fonem /ə/.

(Alasan Kenapa Orang Jawa Medok, Foto: Freepik)



Sementara, konsonan dalam bahasa Jawa dibagi ke dalam sembilan kelompok yakni sebagai berikut;

1. Konsonan Bilabial: Penghambat atrikulator aktifnya adalah bibir bawah dan artikulator pasifnya adalah bibir atas, yang meliputi kononan /p/ /b/ dan /m/.

(Alasan Kenapa Orang Jawa Medok, Foto: Tirachardz/Freepik)



2. Konsonan apiko-dental: Penghambat aktifnya ialah lidah ujung dan artikulator pasifnya ialah gigi atas. Konsonan apiko dental terdiri dari fonem /t/ dan /d/.



