Hitungan Weton Jawa untuk Pernikahan, Lengkap dengan Maknanya

HITUNGAN weton Jawa untuk pernikahan menarik untuk diulas. Weton merupakan salah satu tradisi adat Jawa dalam pernikahan. Weton berguna sebagai bentuk ramalan penentu tanggal dan bulan yang baik untuk melakukan pelaksanaan pernikahan.

Tujuannya agar acara pernikahan terhindar dari hal buruk, sekaligus dipercaya dapat menentukan kecocokan antara kedua calon pengantin. Arti weton sendiri adalah hari kelahiran seseorang yang menggunakan pasaran atau hari Jawa yaitu Legi, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Fungsi weton bagi masyarakat Jawa diyakini dapat menentukan nasib, keberuntungan, watak maupun karakter seseorang. Merangkum dari berbagai sumber, Kamis (4/9/2023) berikut penjelasannya.

Hitungan weton Jawa untuk pernikahan

Neptu Dhino (Hari)

Ahad: 5

Senin: 4

Selasa: 3

Rabu: 7

Kamis: 8

Jumat: 6

Sabtu: 9

Neptu Pasaran

Kliwon: 8

Legi: 5

Pahing: 9

Pon: 7

Wage: 4

Makna hitungan weton Jawa pernikahan

1. Jodoh

Dalam hitungan weton Jawa pernikahan, pasangan akan berjodoh bila perhitungan menunjukan hasil 3, 11, 19, 27, dan 35. Angka-angka tersebut dipercaya dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis dan saling menerima segala kekurangan dari pasangan.

2. Sujanan

Hasil hitungan weton Jawa dengan nilai 7, 15, 23, dan 31, hal tersebut menunjukan makna Sujanan yang artinya pasangan akan mengalami pertengkaran seperti adanya perselingkuhan yang dilakukan pada pihak wanita maupun pria.

3. Pesthi

Hitungan dengan hasil 8, 17, 26, dan 35, termasuk ke dalam kategori Pesthi. Diramalkan hubungan antara pasangan dalam berumah tangga akan hidup rukun dan damai karena minimnya terjadi permasalahan antara pasangan tersebut.

4. Pegat

Pegat dalam hitungan weton Jawa bermakna bahwa rumah tangga akan dihujani oleh berbagai masalah sehingga akan memungkinkan bagi pasangan tersebut mengalami perceraian. Oleh karena itu, hindari angka dengan nilai 1, 9, 17, 25, dan 33.