Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hitungan Weton Jawa untuk Pernikahan, Lengkap dengan Maknanya

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |21:00 WIB
Hitungan Weton Jawa untuk Pernikahan, Lengkap dengan Maknanya
Hitungan weton Jawa untuk pernikahan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

HITUNGAN weton Jawa untuk pernikahan menarik untuk diulas. Weton merupakan salah satu tradisi adat Jawa dalam pernikahan. Weton berguna sebagai bentuk ramalan penentu tanggal dan bulan yang baik untuk melakukan pelaksanaan pernikahan.

Tujuannya agar acara pernikahan terhindar dari hal buruk, sekaligus dipercaya dapat menentukan kecocokan antara kedua calon pengantin. Arti weton sendiri adalah hari kelahiran seseorang yang menggunakan pasaran atau hari Jawa yaitu Legi, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Fungsi weton bagi masyarakat Jawa diyakini dapat menentukan nasib, keberuntungan, watak maupun karakter seseorang. Merangkum dari berbagai sumber, Kamis (4/9/2023) berikut penjelasannya.

Hitungan weton Jawa untuk pernikahan

Neptu Dhino (Hari)

Ahad: 5

Senin: 4

Selasa: 3

Rabu: 7

Kamis: 8

Jumat: 6

Sabtu: 9

Neptu Pasaran 

Kliwon: 8

Legi: 5

Pahing: 9

Pon: 7

Wage: 4

Weton Jawa

Makna hitungan weton Jawa pernikahan

1. Jodoh

Dalam hitungan weton Jawa pernikahan, pasangan akan berjodoh bila perhitungan menunjukan hasil 3, 11, 19, 27, dan 35. Angka-angka tersebut dipercaya dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis dan saling menerima segala kekurangan dari pasangan.

2. Sujanan

Hasil hitungan weton Jawa dengan nilai 7, 15, 23, dan 31, hal tersebut menunjukan makna Sujanan yang artinya pasangan akan mengalami pertengkaran seperti adanya perselingkuhan yang dilakukan pada pihak wanita maupun pria.

3. Pesthi

Hitungan dengan hasil 8, 17, 26, dan 35, termasuk ke dalam kategori Pesthi. Diramalkan hubungan antara pasangan dalam berumah tangga akan hidup rukun dan damai karena minimnya terjadi permasalahan antara pasangan tersebut.

4. Pegat

Pegat dalam hitungan weton Jawa bermakna bahwa rumah tangga akan dihujani oleh berbagai masalah sehingga akan memungkinkan bagi pasangan tersebut mengalami perceraian. Oleh karena itu, hindari angka dengan nilai 1, 9, 17, 25, dan 33.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/612/3101364/link_unduh_kalender_jawa_tahun_2025_lengkap_dengan_weton-1x03_large.jpg
Link Unduh Kalender Jawa Tahun 2025 Lengkap dengan Weton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/612/3093714/kalender_weton_jawa_senin_kliwon_9_desember_2024-vUw9_large.jpg
Kalender Weton Jawa Senin Kliwon 9 Desember 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/612/3031293/mengenal_weton_tulang_wangi_dan_pahit_lidah_yang_jadi_sorotan_di_malam_1_suro-VOJ1_large.jpg
Mengenal Weton Tulang Wangi dan Pahit Lidah yang Jadi Sorotan di Malam 1 Suro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/612/2872320/weton-dengan-neptu-tertinggi-paling-beruntung-hingga-ditakuti-makhluk-halus-xv2pP8KgT9.jpg
Weton dengan Neptu Tertinggi, Paling Beruntung Hingga Ditakuti Makhluk Halus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/612/2871496/aplikasi-hitungan-weton-online-dan-kegunaannya-ZrFT8jWSXy.jpg
Aplikasi Hitungan Weton Online dan Kegunaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/612/2862369/makna-tabel-dan-perhitungan-lengkap-weton-jawa-plbAlMuVz7.jpg
Makna, Tabel dan Perhitungan Lengkap Weton Jawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement