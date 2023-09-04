Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ide Kado Buatan Sendiri untuk Pacar, Bikin Lebih Romantis

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |21:00 WIB
Ide Kado Buatan Sendiri untuk Pacar, Bikin Lebih Romantis
Ide kado buatan sendiri untuk pacar. (Foto: Freepik.com)
IDE kado buatan sendiri untuk pacar bisa dijadikan inspirasi. Memberikan kado buatan sendiri untuk pacar akan menambah kesan lebih romantis.

Lantas apa saja sih kado yang pas untuk diberikan kepada sang pacar? Merangkum dari berbagai sumber, yuks simak beberapa ide kado buatan sendiri untuk pacar.

Ide Kado Buatan Sendiri untuk Pacar

1. Barang Couple

Barang couple menjadi tren untuk digunakan bersama pasangan. Salah satu barang couple yang mudah dibuat yaitu gelang.

Cukup hiasi tali gelang dengan beberapa manik-manik cantik berdasarkan seleramu atau bisa menggunakan hiasan ukiran inisial nama masing-masing. Barang couple lainnya bisa dengan mug, baju, sepatu, topi yang dihias dengan beberapa cat hasil tangan sendiri.

2. Masakan Spesial

Kado untuk pacar

Enak atau tidaknya masakanmu, pacarmu pasti akan menyukainya karena terlihat dari usahamu untuk membuat makanan apalagi dengan ide-ide unik dapat membuat pacarmu merasa senang.

Selain makanannya, agar terkesan lebih cantik jangan lupakan beberapa konsep makan yang romantic, seperti ala-ala finding dinner.

3. Pop-up Box

Kamu bisa membuat pop-up box sendiri dirumah dengan isi berbagai macam kado seperti barang kebutuhan, keinginan, beberapa foto polaroid bersama, serta beberapa pucuk surat.

Agar tidak terlihat kosong, Anda bisa menaruh potongan-potongan kapas, kertas, atau bubble-bubble untuk mempercantik isi dalam box tersebut.

4. Bingkai Foto

Bingkai foto bisa menjadi salah satu kado yang pasti bisa buat sendiri. Anda bisa mengkreatifitaskan diri dengan membuat bingkai dari beberapa potongan triplek atau kardus, lalu cat dengan warna keinginanmu.

Anda juga bisa menambahkan beberapa hiasan agar bingkai terlihat lebih cantik seperti pita, atau manik-manik love dan beberapa potongan kata yang di tulis dibelakang bingkai tersebut.

Halaman: 1 2
1 2
      
