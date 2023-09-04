Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Pria Hidung Belang Disebut Buaya Darat? Padahal Buaya Hewan yang Setia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |06:27 WIB
Kenapa Pria Hidung Belang Disebut Buaya Darat? Padahal Buaya Hewan yang Setia
Ilustrasi untuk istilah buaya darat bagi pria yang tidak setia (Foto: FB/Red Antler Processing )
BANYAK generasi saat ini yang mulai bertanya-tanya kenapa pria hidung belang disebut buaya darat? Sementara secara ilmiah buaya merupakan hewan yang setia.

Secara logika, kedua hal tersebut tentunya tidak saling berkaitan sama sekali dan sangat kontradiktif. Hewan buaya merupakan salah satu jenis predator ganas yang dapat hidup di air maupun darat.

Sementara menurut budaya Betawi, buaya bahkan dianggap sebagai hewan yang setia. Hal ini dibuktikan dengan adanya suguhan roti buaya saat acara pernikahan tradisional.

Sedangkan buaya darat sebenarnya hanya sebuah istilah yang merujuk pada kebiasaan buruk seorang pria yang tidak setia terhadap pasangannya atau hidung belang. Adapun ada alasan kenapa pria hidung belang disebut buaya darat.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/9/2023), munculnya istilah buaya darat yang merujuk pada pria hidung belang bermula dari adanya kisah-kisah yang berkembang di tengah masyarakat pada masa lampau.

