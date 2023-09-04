Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Janda Identik dengan Warna Ungu?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |06:06 WIB
Kenapa Janda Identik dengan Warna Ungu?
Ilustrasi untuk perempuan janda di Indonesia yang identik dengan warna ungu (Foto: Shutterstock)
A
A
A

Kenapa janda identik dengan warna ungu, sudah pasti jadi pembahasan yang menarik. Warna-warna yang digunakan selama ini dipercaya memiliki makna dan arti tersendiri.

Salah satunya warna ungu yang dipercaya memiliki makna royalty, kemewahan, bangsawan atau kekuasaan bagi orang Barat. Sedangkan di Indonesia agak kontras, warna ini justru sangat identik dengan para janda.

Tidak ada yang tahu pasti kenapa janda identik dengan warna ungu. Bisa jadi hal ini berkaitan dengan anggapan masyarakat Thailand, di mana warna ungu menjadi simbol pengorbanan dan kematian. Sehingga mencerminkan kesedihan para wanita yang ditinggal oleh suaminya.

Anggapan tersebut kemudian berkembang di tengah masyarakat Indonesia dan hingga saat ini, warna tersebut identik dengan status perempuan yang telah berpisah dengan suaminya alias janda.

Terlepas dari anggapan tersebut, dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/9/2023), warna ungu sudah dikenal secara luas sejak zaman dahulu. Bahkan di negara Barat, warna ini sangat diagungkan. Pasalnya pada saat itu, hanya orang-orang dari kalangan bangsawan saja yang bisa mengenakan kain, pakaian, atau perabotan berwarna ungu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188456//kerupuk_pink-jOSm_large.jpg
Viral, Single Mom Jualan Kerupuk Pink dengan Motor Besar Bergambar Hello Kitty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/614/3182784//wanita_sholat-F2xd_large.jpg
Janda Masih dalam Masa Iddah, Bolehkah Dilamar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/612/3157618//guru-4lvM_large.jpg
Momen Guru Kaget Muridnya Punya Cita-Cita Jadi Janda, Langsung Istigfar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/612/3150328//viral-kM1o_large.jpg
Viral! Pengantin Pria Kabur Gegara Istri Ngaku Perawan Ternyata Janda 3 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/512/3132877//pencuri_mobil_teman_kencannya_di_solo-eIXx_large.jpg
Kencan Berujung Apes, Mobil Janda Beranak Satu Dibawa Kabur Kenalannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/337/3125350//viral-RQrO_large.jpg
Jerit Pilu Janda Ani Divonis Bebas Namun Masih Hidup Dibui
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement