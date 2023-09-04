Kenapa Janda Identik dengan Warna Ungu?

Kenapa janda identik dengan warna ungu, sudah pasti jadi pembahasan yang menarik. Warna-warna yang digunakan selama ini dipercaya memiliki makna dan arti tersendiri.

Salah satunya warna ungu yang dipercaya memiliki makna royalty, kemewahan, bangsawan atau kekuasaan bagi orang Barat. Sedangkan di Indonesia agak kontras, warna ini justru sangat identik dengan para janda.

Tidak ada yang tahu pasti kenapa janda identik dengan warna ungu. Bisa jadi hal ini berkaitan dengan anggapan masyarakat Thailand, di mana warna ungu menjadi simbol pengorbanan dan kematian. Sehingga mencerminkan kesedihan para wanita yang ditinggal oleh suaminya.

Anggapan tersebut kemudian berkembang di tengah masyarakat Indonesia dan hingga saat ini, warna tersebut identik dengan status perempuan yang telah berpisah dengan suaminya alias janda.

Terlepas dari anggapan tersebut, dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/9/2023), warna ungu sudah dikenal secara luas sejak zaman dahulu. Bahkan di negara Barat, warna ini sangat diagungkan. Pasalnya pada saat itu, hanya orang-orang dari kalangan bangsawan saja yang bisa mengenakan kain, pakaian, atau perabotan berwarna ungu.

