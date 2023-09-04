Advertisement
HOME WOMEN LIFE

60 Nama Hewan Peliharaan Lucu untuk Kucing dan Anjing

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |02:17 WIB
60 Nama Hewan Peliharaan Lucu untuk Kucing dan Anjing
Ilustrasi untuk nama hewan peliharaan lucu (Foto: Freepik)
A
A
A

Berikut ini adalah daftar pilihan nama hewan peliharaan lucu yang bisa menginspirasi para pencinta binatang. Pasalnya, kurang lengkap bila pemilik tidak memberikan nama pada hewan peliharaan rumah seperti kucing dan anjing.

Sebab dengan memberikan sebuah nama, maka akan memiliki kesan menghibur bagi para pemiliknya. Selain itu, nama hewan peliharaan akan meningkatkan ikatan emosi di antara mereka.

Lantas, apa saja nama hewan lucu yang bisa kamu gunakan? Berikut okezone.com merangkum dari berbagai sumber, Senin (4/9/2023), terkait 60 nama hewan peliharaan lucu. Berikut rinciannya:

1. Fiona

2. Sophie

3. Shadow

4. Athena

5. Teddy

6. Ruby

7. Nala

8. Moose

9. Pumpkin

10. Willow

Halaman:
1 2
      
