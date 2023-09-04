Arti Kata Gacor dalam Bahasa Gaul

Ilustrasi untuk sosok Erling Haaland yang sedang tampil gacor (Foto: UEFA)

ARTI kata gacor dalam bahasa gaul sekarang ini kian ramai digunakan pada kalangan anak muda.

Kata gacor jadi bahasa gaul terkini yang tengah populer, khususnya berkat sosial media. Anak muda sangat gemar menggunakan istilah gacor meskipun kata tersebut tidak memiliki makna khusus.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/9/2023), diketahui kata gacor yang menjadi bahasa gaul kini tengah populer.

Sudah umum diketahui sejak kemunculan tren sosial media otomatis juga menjadi sarana munculnya beragam bahasa gaul yang semakin hari semakin hits.

Sehingga banyak dari para warganet kerap ikut untuk menggunakan bahasa gaul demi mengikuti perkembangan zaman.

Salah satu bahasa gaul yang kini tengah populer yaitu gacor. Kata ini tidak memiliki arti khusus sebelumnya.