Bukti Kisah Nabi Yunus Terjadi, Penyelam Ini Ditelan Paus Lalu Dimuntahkan Lagi

LAUT kita memang masih menyimpan banyak misteri, termasuk biota laut di dalamnya. Sampai saat ini, bnyak yang berspekulasi masih ada spesies ikan yang belum terungkap lantaran minimnya cara untuk eksplorasi lautan.

Nah, salah satu yang mungkin menjadi pertanyaan adalah apakah betul, manusia bisa ditelan oleh ikan dan masih hidup? Hal ini tentu menjadi perdebatan, apalagi kisah Nabi Yunus diceritakan ditelan oleh sebuah ikan.

Tapi, seakan menjawab keraguan akan kisah tersebut, seorang penyelam asal Amerika Serikat, Michael Packard, mengaku ditelan oleh seekor paus bungkuk. Hal ini terjadi saat dia tengah menyelam di Herring Cove Beach, Teluk Cape Cod, New York, Amerika Serikat.

Dilansir dari Cape Cod Times, saat itu Michael Packard sama sekali tidak menyangka akan datangnya paus bungkuk. Jadi dengan sangat cepat mamalia berukuran raksasa itu menelan utuh penyelam berusia 56 tahun itu.

"Tiba-tiba, saya merasakan dorongan besar setelahnya yang saya tahu tiba-tiba semuanya hitam," kenang Michael Packard.

Di tengah kebingungannya, Michael Packard menyadari ada yang tidak biasa di tempat dia berada. Dia merasakan beberapa gerakan yang membuatnya sedikit ketakutan. Gerakan tersebut sudah pasti dilakukan oleh makhluk laut. Dari situ dia akhirnya tahu bahwa dia sudah ditelan oleh paus bungkuk.

“Awalnya saya menduga ikan hiu putih. Namun binatang itu tidak punya gigi, dan saya pikir saya ditelan seekor paus. Saya bisa merasakan paus itu meremas dengan otot di mulutnya,” ungkapnya.

Saat itu Michael Packard masih bisa bernapas karena masih menggunakan peralatan menyelam yang lengkap. Hanya saja dia bingung bagaimana menemukan cara keluar dari paus bungkuk.