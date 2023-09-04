Arti Kata FR dalam Bahasa Gaul

ADA banyak orang yang saat ini masih penasaran dengan arti kata FR dalam bahasa gaul, khususnya di media sosial.

Bagi kamu yang aktif dalam media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, atau TikTok, pasti mengetahui ada banyak kata atau istilah gaul baru yang selalu bermunculan.

Bentuknya bisa berupa singkatan atau kata dari berbagai macam sumber yang sebelumnya jarang diketahui artinya. Tetapi mendadak kata tersebut digandrungi dan menjadi bahasa gaul oleh kalangan anak-anak muda.

Salah satu bahasa gaul yang kerap dipakai anak muda dan viral di TikTok adalah FR. Dikutip dari laman Later, Senin (4/9/2023), dijelaskan bahasa gaul FR yang viral di media sosial berarti For Real yang biasa disingkat dengan huruf FR.

