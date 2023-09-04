Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cara Menggunakan Primer yang Baik, Perhatikan 2 Hal Ini

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |11:00 WIB
Cara Menggunakan Primer yang Baik, Perhatikan 2 Hal Ini
Cara menggunakan primer yang baik. (Foto: Freepik.com)
PRIMER berfungsi sebagai lapisan dasar makeup yang dipakai setelah menggunakan skincare. Primer dapat meratakan warna kulit dan menutupi pori-pori besar serta garis-garis halus.

Selain itu primer juga dipercaya dapat melindungi kulit dari bahan kimia yang ada di bedak atau riasan wajah lainnya.

Sehingga dapat membuat wajah menjadi lebih terlindungi, hal itu lantaran primer dapat mengurangi produksi minyak sepanjang hari, mencerahkan wajah, dan tidak membuat garis halus atau kusut sekaligus memastikan riasan bertahan lebih lama.

Namun terkadang masih ada saja pengguna yang salah dalam menerapkan penggunaan primer yang baik, sehingga membuat make up menjadi tidak menyatu dan tidak sesuai ekspektasi. Untuk itu, penggunaan primer yang baik perlu untuk diketahui.

Makeup

Hal ini dapat membantu Anda agar makeup tahan lama dan menciptakan hasil yang sempurna. Berikut cara menggunakan primer yang baik untuk wajah.

1. Persiapkan kulit wajah

Persiapkan kulit wajah dalam keadaan bersih, gunakan pembersih sabun wajah untuk mencuci wajah sebelum menggunakan primer. Setelah wajah sudah dipastikan dalam keadaan bersih, gunakan pelembab yang cocok dengan wajah, tunggu dan biarkan pelembab meresap ke dalam kulit.

2. Gunakan primer

Ambil sedikit primer lalu ratakan dengan ujung jari, oleskan secara tipis-tipis lalu tunggu beberapa saat sampai ia meresap. Setelah primer dirasa sudah cukup meresap dengan baik bisa dilanjutkan ke tahap makeup selanjutnya yang ingin digunakan.

