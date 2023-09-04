Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Gaya Rambut Panjang ala Titi DJ, Tak Lekang Dimakan Waktu

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |12:00 WIB
5 Gaya Rambut Panjang ala Titi DJ, Tak Lekang Dimakan Waktu
Titi DJ. (Foto: Instagram)
DIVA Indonesia Titi DJ memang masih menjaga eksistensinya di dunia musik hingga saat ini. Tidak hanya suaranya yang merdu, Titi DJ juga tetap mempertahankan penampilannya yang memukau, salah satunya adalah rambut panjang yang identik dengan dirinya.

Walaupun selalu tampil dengan rambut panjang, Titi DJ tidak pernah terlihat membosankan. Hal ini lantaran Titi DJ selalu menata rambut menjadi beberapa gaya. Mulai dari bergelompang hingga kepang.

Melansir dari Instagram pribadi Titi DJ, @ti2dj, berikut ini lima inspirasi gaya rambut panjang ala Titi DJ.

Rambut lurus terurai

Titi DJ

Gaya rambut yang pertama sangat simple. Titi DJ membiarkan rambut hitamnya yang panjang dan sehat miliknya terurai begitu saja. Rambutnya panjangnya ini dia belah tengah sehingga terlihat rapi dan memberikan kesan klasik pada penampilannya.

Rambut bergelombang hitam

Titi DJ

Selain dibiarkan terurai begitu saja, Titi DJ juga pernah tampil dengan gaya rambut wave beach. Rambutnya terlihat lurus di bagian atas dan bergelombang pada bagian bawahnya. Rambutnya yang hitam pekat ini ditata menjadi belas pinggir membuat dirinya tampak mempesona.

Rambut bergelombang cokelat

Titi DJ

Pada penampilan ketiga, Titi DJ pun masih menunjukkan gaya rambut wave beach. Namun kali ini rambut bergelombangnya berwarna cokelat senada dengan baju yang dikenakannya. Berbeda dari penampilan rambut wave sebelumnya, gaya rambut ini membuat Titi DJ terlihat lebih segar dan muda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
