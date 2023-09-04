Tips Tampilkan Bibir Seksi dengan Lip Liner ala Amel Carla

BIBIR merupakan salah satu bagian tubuh perempuan yang dianggap seksi. Tidak heran jika kemudian ada yang menyematkan gelar selebriti dengan bibir terseksi.

Nah, salah satu cara untuk membuat bibir terlihat seksi adalah dengan penerapan lip liner. Benda ini pun sering digunakan untuk wanita mempertegas bentuk bibirnya agar terlihat lebih seksi.

Teknik ini juga digunakan agar bibir terlihat penuh dan bervolume, banyak selebriti dan kalangan remaja sudah mulai menyukai teknik merias ini, salah satunya ialah Amel Carla. Lewat akun TikToknya @amelcarla, dirinya memberikan tutorialnya.

Amel juga menyebutkan bahwa untuk mempunyai bentuk bibir yang terlihat penuh hanya membutuhkan Lipliner, Lipstik, dan Shimmer (Lip Gloss atau Lip Balm).

Cara Menggunakan Lip Liner:

1. Siapkan Lip Liner yang ingin digunakan, dengan warna apapun Amel menyebutkan tidak ada peraturan khusus yang mengharuskan warna yang digunakan sama, tetapi dalam video Amel menggunakan warna yang sedikit lebih terang dari yang digunakannya saat ini.

2. Bentuk overlined pada bibir bagian tengah atas sedikit demi sedikit, lalu dilanjutkan dengan bagian samping yang hanya mengikuti garis bibir.

3. Setelah bibir atas selesai, dilanjutkan pada bibir bagian bawah, dengan memberikan garis tengah pada bagian bawah bibir hingga ke luar bibir sedikit, lalu ditarik mulai dari bagian samping hingga melewati garis tengah bibir tersebut.

4. Setelah bagian tengah bawah bibir sudah terlihat rapi, lakukan hal yang sama pada bagian samping. Namun, harus tetap mengikuti garis bibir saja.

5. Tentukan warna lipstik yang ingin digunakan. Amel menyarankan agar lipstik yang digunakan lebih terang dari warna Lip Liner.

6. Terakhir, agar bibir terlihat lebih tebal gunakan sedikit shimmer berupa Lip Gloss atau Lip Balm.

Di akhir video Amel Carla juga memberikan tips jika seseorang sudah mempunyai bentuk bibir yang sedikit agak tebal dan berisi, sebaiknya tidak memberikan overlined terlalu berlebihan.