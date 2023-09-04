Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Tampilkan Bibir Seksi dengan Lip Liner ala Amel Carla

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |11:11 WIB
Tips Tampilkan Bibir Seksi dengan Lip Liner ala Amel Carla
Amel Carla. (Foto: TikTok)
A
A
A

BIBIR merupakan salah satu bagian tubuh perempuan yang dianggap seksi. Tidak heran jika kemudian ada yang menyematkan gelar selebriti dengan bibir terseksi.

Nah, salah satu cara untuk membuat bibir terlihat seksi adalah dengan penerapan lip liner. Benda ini pun sering digunakan untuk wanita mempertegas bentuk bibirnya agar terlihat lebih seksi.

Teknik ini juga digunakan agar bibir terlihat penuh dan bervolume, banyak selebriti dan kalangan remaja sudah mulai menyukai teknik merias ini, salah satunya ialah Amel Carla. Lewat akun TikToknya @amelcarla, dirinya memberikan tutorialnya.

Amel juga menyebutkan bahwa untuk mempunyai bentuk bibir yang terlihat penuh hanya membutuhkan Lipliner, Lipstik, dan Shimmer (Lip Gloss atau Lip Balm).

Cara Menggunakan Lip Liner:

1. Siapkan Lip Liner yang ingin digunakan, dengan warna apapun Amel menyebutkan tidak ada peraturan khusus yang mengharuskan warna yang digunakan sama, tetapi dalam video Amel menggunakan warna yang sedikit lebih terang dari yang digunakannya saat ini.

2. Bentuk overlined pada bibir bagian tengah atas sedikit demi sedikit, lalu dilanjutkan dengan bagian samping yang hanya mengikuti garis bibir.

3. Setelah bibir atas selesai, dilanjutkan pada bibir bagian bawah, dengan memberikan garis tengah pada bagian bawah bibir hingga ke luar bibir sedikit, lalu ditarik mulai dari bagian samping hingga melewati garis tengah bibir tersebut.

4. Setelah bagian tengah bawah bibir sudah terlihat rapi, lakukan hal yang sama pada bagian samping. Namun, harus tetap mengikuti garis bibir saja.

5. Tentukan warna lipstik yang ingin digunakan. Amel menyarankan agar lipstik yang digunakan lebih terang dari warna Lip Liner.

6. Terakhir, agar bibir terlihat lebih tebal gunakan sedikit shimmer berupa Lip Gloss atau Lip Balm.

Di akhir video Amel Carla juga memberikan tips jika seseorang sudah mempunyai bentuk bibir yang sedikit agak tebal dan berisi, sebaiknya tidak memberikan overlined terlalu berlebihan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/611/3014300/ini-dia-kandungan-yang-bikin-bibir-lembab-dan-sehat-seharian-70h30Y9lSu.jpg
Ini Dia Kandungan yang Bikin Bibir Lembab dan Sehat Seharian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/611/3005655/rahasia-merawat-agar-bibir-tetap-cantik-dan-terlihat-plumpy-jzwbxoOvST.jpg
Rahasia Merawat Agar Bibir Tetap Cantik dan Terlihat Plumpy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/611/2992961/yuk-hindari-bibir-kering-saat-puasa-dengan-6-cara-ini-fInrUHJq4x.jpg
Yuk Hindari Bibir Kering saat Puasa dengan 6 Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/611/2970610/visual-bibir-suami-sandra-dewi-jadi-sorotan-netizen-kenapa-YFiQCBwlAG.jpg
Visual Bibir Suami Sandra Dewi Jadi Sorotan Netizen, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/611/2890285/4-bahan-alami-untuk-ubah-bibir-menjadi-merah-dan-cerah-aANKyTTmF4.jpg
4 Bahan Alami untuk Ubah Bibir Menjadi Merah dan Cerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/611/2881413/mengenal-sulam-bibir-cara-efektif-mencerahkan-warna-bibir-KUBJXz9sVS.jpg
Mengenal Sulam Bibir? Cara Efektif Mencerahkan Warna Bibir
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement