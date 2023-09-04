5 Tips Aman Naik Gunung Bareng Anak, Dijamin Seru dan Menyenangkan

MEDIA soial sempat dihebohkan oleh rekaman anak balita yang diduga diajak orangtuanya mendaki gunung. Terlihat bocah tersebut berkeliaran di kaki gunung di tengah cuaca ekstrem.

Mendaki gunung bersama anak sejatinya tidak masalah. Asalkan, sang buah hati memang sudah cukup umur agar stamina dan imunitasnya tetap terjaga.

Selain itu, mengajak anak mendaki gunung juga perlu diperhatikan. Ada beberapa hal yang harus disiapkan orangtua sebelum mengajak anak pergi ke kawasan gunung dengan cuaca dingin.

Berikut MNC Portal rangkumkan tips aman mendaki gunung bersama anak dijamin seru dan menyenangkan;

1. Kenali kondisi gunung

Pertama ialah mengenali kondisi gunung yang akan didaki bersama anak. Memahami kondisi gunung ini akan berguna untuk orangtua mempersiapkan hal-hal lainnya.

Jika dirasa gunung terlalu ekstrem, ada baiknya orangtua menunda perjalanan menanjak gunung demi kenyamanan dan keselamatan anak.

2. Jaga stamina anak

Bila berencana mendaki gunung bersama anak, pastikan untuk memikirkannya jauh hari agar anak bisa siap khususnya dari segi fisik dan stamina.

Pastikan anak mendapat istirahat dan asupan yang cukup agar daya tahan tubuhnya terjaga. Ajak juga melakukan kegiatan olahraga ringan agar fisik sang anak bisa lebih siap.

3. Mulai dengan perlahan

Saat mendaki, mulailah dengan cara perlahan-lahan. Tak perlu terburu-buru, pastikan orangtua dan anak bisa memulai pendakian dengan lambat agar bisa menghemat energi. Jika anak maupun orangtua kelelahan, istirahat sejenak dan jangan memaksa pendakian.