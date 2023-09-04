Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

8 Minuman Ampuh untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi, Salah Satunya Rebusan Serai

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |04:33 WIB
8 Minuman Ampuh untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi, Salah Satunya Rebusan Serai
Minum herbal. (Foto: Freepik)
A
A
A

KOLESTEROL tinggi tidak boleh diabaikan karena berbahaya bagi kesehatan. Namun jangan khawatir ternyata ada sejumlah minuman ampuh yang bisa menurunkan kolestrol tinggi yang bisa dicoba.

Berbagai ramuan herbal dipercayai bisa mengurangi kadar kolesterol pada tubuh. Apa saja ramuan tersebut dikutip dari Times Of India,

 minum herbal

1. Daun Sirih

Rebusan daun sirih mampu menurunkan kadar kolesterol tinggi. Hal ini terjadi karena daun sirih punya kandungan eugenol yang mampu menghambat jumlah kolesterol yang dihasilkan oleh hati.

 BACA JUGA:

2. Daun Serai

Selanjutnya ada daun serai yang dipercaya bisa menurunkan kolesterol. Berdasarkan studi dalam Journal of Advanced Pharmaceutical Technology and Research.

3. Jahe

Jahe diperkaya senyawa bioaktif yang membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Sepotong kecil jahe direbus secara teratur akan membantu mencegah banyak penyakit dan infeksi.

 

4. Rebusan Daun Amla

Banyak nutrisi seperti vitamin, serat, folat, antioksidan, fosfor, dan zat besi ditemukan di Amla. Mengonsumsi Amla secara teratur membantu mengontrol kadar kolesterol tubuh. Untuk mengurangi kolesterol, Anda bisa mengonsumsi saat hangat.

 BACA JUGA:

5. Rebusan Daun Kemangi

Daun kemangi kaya akan xenoyl yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Telah terungkap dalam penelitian yang dilakukan pada daun kemangi bahwa sifat antibakteri dan antijamur dalam membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Anda dapat dengan mudah memasukkan rebusan daun kemangi dalam makanan harian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/298/3187426//telur-z6DC_large.jpg
Mitos atau Fakta: Benarkah Telur Bisa Picu Kolesterol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185954//muldi-e5Go_large.jpg
Komedian Mudy Taylor Meninggal Dunia, Ini Penjelasan soal Kolesterol yang Dikeluhkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/298/3170401//es_krim-CNLZ_large.jpg
3 Makanan Olahan Tinggi Kolesterol, Ada Es Krim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/483/3164075//kolesterol-vqE4_large.jpg
5 Biang Kerok Kolesterol pada Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/298/3162115//es_krim-ZBkI_large.jpg
Es Krim Mengandung Kolesterol Tinggi, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/483/3160749//jeroan-7UMn_large.jpg
Inilah Kandungan Kolesterol pada Jeroan, Otak Sapi Paling Tinggi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement