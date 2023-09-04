8 Minuman Ampuh untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi, Salah Satunya Rebusan Serai

KOLESTEROL tinggi tidak boleh diabaikan karena berbahaya bagi kesehatan. Namun jangan khawatir ternyata ada sejumlah minuman ampuh yang bisa menurunkan kolestrol tinggi yang bisa dicoba.

Berbagai ramuan herbal dipercayai bisa mengurangi kadar kolesterol pada tubuh. Apa saja ramuan tersebut dikutip dari Times Of India,

1. Daun Sirih

Rebusan daun sirih mampu menurunkan kadar kolesterol tinggi. Hal ini terjadi karena daun sirih punya kandungan eugenol yang mampu menghambat jumlah kolesterol yang dihasilkan oleh hati.

2. Daun Serai

Selanjutnya ada daun serai yang dipercaya bisa menurunkan kolesterol. Berdasarkan studi dalam Journal of Advanced Pharmaceutical Technology and Research.

3. Jahe

Jahe diperkaya senyawa bioaktif yang membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Sepotong kecil jahe direbus secara teratur akan membantu mencegah banyak penyakit dan infeksi.

4. Rebusan Daun Amla

Banyak nutrisi seperti vitamin, serat, folat, antioksidan, fosfor, dan zat besi ditemukan di Amla. Mengonsumsi Amla secara teratur membantu mengontrol kadar kolesterol tubuh. Untuk mengurangi kolesterol, Anda bisa mengonsumsi saat hangat.

5. Rebusan Daun Kemangi

Daun kemangi kaya akan xenoyl yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Telah terungkap dalam penelitian yang dilakukan pada daun kemangi bahwa sifat antibakteri dan antijamur dalam membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Anda dapat dengan mudah memasukkan rebusan daun kemangi dalam makanan harian.