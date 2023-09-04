Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Diare, Penyakit yang Disebabkan oleh Virus dan Bakteri

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |01:00 WIB
Mengenal Diare, Penyakit yang Disebabkan oleh Virus dan Bakteri
Mengenal diare, penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DIARE adalah peningkatan frekuensi buang air besar atau penurunan bentuk tinja. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, virus dan alergi makanan.

Diare juga merupakan buang air besar lebih sering dengan kondisi tinja encer atau cair. Pada umumnya disebab oleh makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, parasit dan bakteri.

Diare perlu dibedakan dari empat kondisi lainnya. Meskipun kondisi ini dapat menyertai diare, namun kondisi ini sering menjadi penyebab yang berbeda dari diare. Melansir dari halaman resmi MedicineNet Senin (4/9/2023), berikut empat kondisi diare.

Inkontinensia tinja, yang merupakan ketidakmampuan untuk mengontrol (menunda) buang air besar sampai waktu yang tepat, misalnya, sampai seseorang bisa sampai ke toilet.

Diare

Urgensi rektal, yaitu dorongan tiba-tiba untuk buang air besar yang begitu kuat sehingga jika toilet tidak segera tersedia akan ada inkontinensia.

Evakuasi tidak lengkap, yang merupakan sensasi bahwa buang air besar lain diperlukan segera setelah buang air besar, namun ada kesulitan buang air besar lebih lanjut untuk kedua kalinya

Buang air besar segera setelah makan

Diare umumnya dibagi menjadi dua jenis, akut dan kronis:

Diare akut berlangsung dari beberapa hari hingga seminggu.

Diare kronis dapat didefinisikan dalam beberapa cara tetapi biasanya berlangsung lebih dari tiga minggu.

