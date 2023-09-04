10 Cara Menghilangkan Bau Badan secara Alami dan Mudah

10 CARA menghilangkan bau badan secara alami dan mudah sebaiknya diketahui semua orang. Bau badan yang tidak sedap tentu saja membuatmu tidak percaya diri. Selain itu bau badan tak sedap juga dapat mengganggu lingkungan sekitar mu.

Bau badan merupakan bau tak sedap yang dikeluarkan oleh tubuh, hal ini disebabkan oleh keringat. Walaupun keringat tidak berbau namun bakteri yang ada di kulit dapat digunakan sebagai tempat berkembang biak dengan cepat. Tetapi jangan khawatir ada beberapa cara alami untuk menghilangkan bau badan.

Penasaran bagaimana cara mengilangkan bau badan secara alami?

Cara Menghilangkan Bau Badan Secara Alami

1. Hindari Makanan yang Beraroma Tajam

Makanan memiliki pengaruh besar untuk aroma tubuhmu. Mengonsumsi makanan yang beraroma tajam seperti bawang merah, bawang putih, lada, cabai dan pete dapat mempengaruhi aroma tubuh mu. Jadi jika ingin terbebas dari bau badan cobalah untuk hindari makanan yang beraroma tajam.

2. Mandi Dua Kali Sehari

Jika kamu sering mengalami bau badan cobalah untuk mandi lebih sering. Selain itu seringlah untuk berganti pakaian.

3. Pakai Lemon

Keasaman lemon akan membantu pengelupasan kulit, menghilangkan sel-sel mati dari permukaan, dan membantu mencerahkan ketiak yang gelap. Caranya Kamu bisa langsung mengoleskan irisan lemon pada ketiak.

4. Menggunakan Baking Soda

Kali ini, kamu bisa mencoba baking soda sebagai bahan alami penghilang bau badan. Caranya mudah sekali Campurkan baking soda dan sedikit air perasan lemon, lalu aduk hingga menjadi pasta. Kemudian oleskan ke area ketiak dan diamkan selama kurang lebih 1 jam.

5. Menggunakan Kantong Teh Hijau

Selanjutnya kamu dapat mengunakan kantong teh hijau. Caranya dengan celupkan beberapa kantong teh ke dalam air hangat, setelah benar-benar direndam, lalu tekan ke daerah ketiak selama 5 menit. Diketahui ini dapat mengatur kelenjar keringat.

6. Menggunakan Pasta Tomat

Ternyata pasta tomat dapat dijadikan sebagai pengganti deodorant. Cara pemakaiannya pun cukup mudah, dengan cara menghaluskan 1 buah tomat sampai teksturnya hancur seperti pasta. Lalu, oleskan pasta tomat tersebut ke area ketiak. Diamkan selama beberapa jam.