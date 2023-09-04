Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

10 Cara Menghilangkan Bau Badan secara Alami dan Mudah

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |17:12 WIB
10 Cara Menghilangkan Bau Badan secara Alami dan Mudah
Mandi untuk menghilangan bau badan. (Foto: Culture trip)
A
A
A

10 CARA menghilangkan bau badan secara alami dan mudah sebaiknya diketahui semua orang. Bau badan yang tidak sedap tentu saja membuatmu tidak percaya diri. Selain itu bau badan tak sedap juga dapat mengganggu lingkungan sekitar mu.

Bau badan merupakan bau tak sedap yang dikeluarkan oleh tubuh, hal ini disebabkan oleh keringat. Walaupun keringat tidak berbau namun bakteri yang ada di kulit dapat digunakan sebagai tempat berkembang biak dengan cepat. Tetapi jangan khawatir ada beberapa cara alami untuk menghilangkan bau badan.

Penasaran bagaimana cara mengilangkan bau badan secara alami?

Cara Menghilangkan Bau Badan Secara Alami

 jengkol

1. Hindari Makanan yang Beraroma Tajam

Makanan memiliki pengaruh besar untuk aroma tubuhmu. Mengonsumsi makanan yang beraroma tajam seperti bawang merah, bawang putih, lada, cabai dan pete dapat mempengaruhi aroma tubuh mu. Jadi jika ingin terbebas dari bau badan cobalah untuk hindari makanan yang beraroma tajam.

2. Mandi Dua Kali Sehari

Jika kamu sering mengalami bau badan cobalah untuk mandi lebih sering. Selain itu seringlah untuk berganti pakaian.

3. Pakai Lemon

Keasaman lemon akan membantu pengelupasan kulit, menghilangkan sel-sel mati dari permukaan, dan membantu mencerahkan ketiak yang gelap. Caranya Kamu bisa langsung mengoleskan irisan lemon pada ketiak.

 

4. Menggunakan Baking Soda

Kali ini, kamu bisa mencoba baking soda sebagai bahan alami penghilang bau badan. Caranya mudah sekali Campurkan baking soda dan sedikit air perasan lemon, lalu aduk hingga menjadi pasta. Kemudian oleskan ke area ketiak dan diamkan selama kurang lebih 1 jam.

 

5. Menggunakan Kantong Teh Hijau

Selanjutnya kamu dapat mengunakan kantong teh hijau. Caranya dengan celupkan beberapa kantong teh ke dalam air hangat, setelah benar-benar direndam, lalu tekan ke daerah ketiak selama 5 menit. Diketahui ini dapat mengatur kelenjar keringat.

 BACA JUGA:

6. Menggunakan Pasta Tomat

Ternyata pasta tomat dapat dijadikan sebagai pengganti deodorant. Cara pemakaiannya pun cukup mudah, dengan cara menghaluskan 1 buah tomat sampai teksturnya hancur seperti pasta. Lalu, oleskan pasta tomat tersebut ke area ketiak. Diamkan selama beberapa jam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/611/3185242//ketiak-S1db_large.jpg
Alasan Kulit Ketiak Sensitif dan Mudah Iritasi, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/482/3170514//bau_pasangan-N2D4_large.jpg
Studi: Bau Tubuh Pasangan Bisa Meredakan Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/612/3112590//ilustrasi_bau_badan-HsXw_large.jpg
Berita Terpopuler: Viral Karyawan Toko Layani Artis Bau Badan hingga 20 Pantun Ubur-Ubur Ikan Lele
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/33/3081499//iis_dahlia-oRbr_large.jpg
Iis Dahlia Marah saat Tahu Sang Putri Ikut Komentari Rumor Bau Badan Erina Gudono
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement