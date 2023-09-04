10 Makanan yang Dapat Menggugurkan Kandungan secara Alami





10 MAKANAN yang dapat menggugurkan kandungan secara alami harus diketahui oleh semua orang, apalagi ibu hamil. Sebab ibu hamil wajib menghindari makanan ini.

Semua ibu pasti tidak menginginkan sesuatu terjadi yang dapat memberikan resiko pada sang anak. Selain aktivitas, beberapa makanan yang dikonsumsipun harus diperhatikan, dipastikan mengonsumsi makanan sehat selama kehamilan, terutama pada makanan yang dapat menyebabkan keguguran.

Beberapa makanan mungkin tampak sehat dan baik jika dikonsumsi, tetapi nyatanya terdapat beberapa makanan sehat justru berbahaya bagi ibu hamil dan janin. Berikut kami rangkum beberapa makanan yang dapat menggugurkan kandungan secara alami.

1. Buah Pepaya dan Nanas

Buah-buah memang sangat baik dikonsumsi untuk kesehatan tubuh, tetapi terdapat beberapa buah yang berbahaya bagi kandungan seperti papaya dan nanas. Pepaya mentah atau papaya hijau mengandung enzim dan nanah yang akan membuat kontraksi dan kejang sehingga menyebabkan keguguran. Kandungan bromelain dalam nanaspun dapat membuat kontraksi yang menyebabkan keguguran.

2. Makanan Mentah

Mengonsumsi makanan mentah dapat menyebabkan keguguran seperti daging mentah, ikan mentah, dan telur mentah. Makanan mentah memiliki beberapa bakteri, parasite serta virus didalamnya. Apalagi jika mengandung bakteri Salmonella, E.coli, dan Listeria dapat mengancam nyawa sang bayi mulai dari adanya kelainan seperti epilepsi dan kebutaan. Gejala yang dialami sang ibupun bisa berupa kram perut, diare, muntah, demam, dan mual. Maka dari itu disarankan bagi ibu hamil untuk tidak megonsum makanan mentah, daging olahan atau makanan yang mengandung telur.

3. Herbal

Beberpa herbal wajib dihindari ibu hamil, bahkan beberapa ahlipun menganjurkan ibu hamil untuk tidak mengonsumi herbal. Herbal memiliki kandungan steroid yang berbahaya untuk pertumbuhan janin. Seperti herbal Dong Quai memiliki kandungan enzim, selain memicu terjadinya keguguran, herbal ini juga dapat menyebabkan kelahiran anak prematur.

4. Hati Hewan

Hati hewan memiliki gizi yang tinggi, tapi hati hewan tidak baik dikonsumsi oleh ibu hamil karena dapat terjadi penumpukan retinol jika dimakan setiap hari. Untuk dimakan sesekali memang tidak berbahaya, tapi jangan dijadikan kebiasaan karena akan membahayan sang bayi yang belum lahir.

5. Alkohol

Jangankan bagi ibu hamil, alkohol jika dikonsumsipun memang berbahaya apalagi jika dikonsumsi terus menerus. Alkohol dapat menyebabkan janin mengalami sindrom alhokol dimana akan adanya cacat seperti kelainan bentuk wajah, cacat intelektual, dan kelainan jantung bahkan sampai keguguran dan kematian pada sang bayi.

6. Ikan Kaya Merkuri

Ibu hamil harus berhati-hati dalam mengonsumsi ikan. Ikan dengan kadar merkuri yang tinggi sangat berbahaya bagi janin. Beberapa jenis ikan dengan kadar merkuri tinggi seperti Tuna, Marlin, King Mackerel, dan Ikan Todak. Karena kadar merkuri yang tinggi dapat mempengaruhi perkembangan otak dan sistem saraf pada bayi.