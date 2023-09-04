Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sedang Menstruasi, Ladies Hindari 7 Makanan Ini

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |19:36 WIB
Sedang Menstruasi, Ladies Hindari 7 Makanan Ini
Menstruasi rasanya sakit. (Foto: Istock)
A
A
A

SAAT menstruasi, perut rasanya tidak nyaman. Bahkan saking sakitnya kadang bisa sampai kram. Hal ini tak bisa diabaikan sebab bisa membuat seorang perempuan benar-benar kesakitan hingga tidak dapat melakukan aktivitas hariannya.

Ternyata, keadaan seperti ini bisa disebabkan oleh konsumsi makanan yang salah. Sebab ada beberapa kandungan dalam makanan yang bisa memicu rasa sakit di dalam perut muncul kembali.

Oleh karena itu, penting sekali mengetahui makanan apa saja yang harus dihindari saat menstruasi agar perut tidak terasa sakit dikutip dari Times Of India.

 makanan tinggi lemak

1. Makanan tinggi lemak

Makanan berlemak meningkatkan jumlah prostaglandin dalam tubuhmu dan dapat membuat rahim berkontraksi sehingga meningkatkan kram dan akan membuat perutmu tidak nyaman. Bahkan daging berlemak harus dihindari selama periode tersebut karena lemak jenuh dapat memperburuk nyeri menstruasi.

 BACA JUGA:

2. Makanan cepat saji

Jauhi makanan olahan cepat saji selama menstruasi. Aditif makanan cepat saji membuat kram perut lebih intens. Lemak trans makanan cepat saji dikenal sebagai minyak terhidrogenasi yang ditambahkan dalam makanan olahan dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh dan dapat memperburuk gejalanya.

3. Kopi

Jika kamu tidak ingin membuat menstruasi terasa lebih buruk, kurangi asupan kafein. Cobalah untuk tetap mengonsumsi kopi maksimal satu cangkir kopi per hari. Sebab, minum kopi yang berlebihan dapat menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Keadaan ini dapat memperburuk kram Anda selama menstruasi. Itu juga dapat meningkatkan ketidaknyamanan dan kembung.

 BACA JUGA:

4. Kue

Gula darah banyak berfluktuasi saat sedang menstruasi. Jika kamu mengonsumsi lebih banyak makanan manis berkarbohidrat seperti kue selama fase menstruasi, kadar gula darahmu akan naik dan turun drastis. Keadaan ini dapat meningkatkan kram perut. Selain itu, gula rafinasi juga menyebabkan tubuh mempertahankan natrium dan air yang menyebabkan kembung dan perubahan suasana hati.

Halaman:
1 2
      
