HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Helicopter Emergency Medical Service, Ini Manfaat Utamanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |10:00 WIB
Mengenal Helicopter Emergency Medical Service, Ini Manfaat Utamanya
Mengenal Helicopter Emergency Medical Service. (Foto: MPI/ Chindy Aprilia Pratiwi)
A
A
A

UNIVERSITAS Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta kembali menjadi tuan rumah dengan mengadakan pelatihan Helicopter Emergency Medical Service (HEMS). Acara serupa sebelumnya pernah diadakan pada 2019.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, yang berfokus kepada tenaga para medis seperti dokter dan perawat. Pada 2023 pelatihan tersebut dilakukan dengan peserta yang telah terseleksi mencapai 168 orang, dari seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

Dilengkapi dengan peralatan serta teknologi kedaruratan medis di udara terkini, ditambah para instruktur kelas dunia yang telah ditunjuk langsung oleh Foundation De L’academie De Medicine (FAM) dan Airbus Foundation Perancis.

“Ini merupakan salah satu tanggung jawab sosial bagi Airbus untuk menyediakan pelatihan Helicopter Emergency Medical Service ini mereka memiliki sekitar 2800 helicopter diseluruh dunia yang sepenuhnya seratus persen dilakukan untuk misi-misi kemanusiaan,” ucap Anne Sophie, selaku FAM, dikutip dalam Konferensi Pers, di UPN Veteran Jakarta, Senin (4/9/2023).

Acara ini dilakukan selama tiga hari mulai 5-7 September 2023. Pelatihan itu akan diselenggarakan di dua hari pertama bertempat di Auditorium Merce Kampus Limo UPN Veteran Jakarta, dan hari terakhir dilaksanakan di Lapangan Terbang Polairud, Pondok Cabe, Tangerang Selatan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
