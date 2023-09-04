Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Putri Zaskia Adya Mecca Sakit Usus Buntu, Kenali Gejalanya!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |09:33 WIB
Putri Zaskia Adya Mecca Sakit Usus Buntu, Kenali Gejalanya!
Putri Zaskia, Kala sakit usus buntu. (Foto: Instagram)
KABAR tidak menyenangkan datang dari artis cantik Zaskia Adya Mecca. Lewat akun Instagramnya, ia memberi kabar anak keduanya, Kala Madali sakit usus buntu. Kondisi itu membuat Kala sakit perut parah. Bahkan saking sakitnya ia sampai tak bisa masuk sekolah.

Zaskia lewat Instagramnya menuliskan,

Dari Selasa Kala udah gak sekolah, dia kesakitan perutnya. kupikir sakit maag atau masuk angin aja. Karena dia si paling strong, walau sakit masih cool dan gak drama.

 usus buntu

Aku tetep sibuk kerja ke sana sini, kasih Kala obat tapi memang gak terlalu khawatir. Sampai hari Jumat pagi Kala bilang, “Bia masih sakit terus ke dokter saja boleh gak Bi?”

Sampai di UDG ternyata usus buntu setelah di USG juga rontgent 🥲. Jujur guilty banget ngerasa kesantaian dia usus buntu dari selasa aku baru ngeh Jumat. Akhirnya Sabtu Kala langsung operasi, pas siapin Kala masuk RS aku packing baju, baru ngeh ada surat ini dia tempel di pintu dari hari Rabu😢🥺. Ya Allah Kal, kenapa sih suka malu-malu kalo ngomong.

 BACA JUGA:

Lalu apa saja gejala usus buntu?

Gejala yang paling sering dialami oleh pengidap usus buntu adalah nyeri pada perut atau kolik abdomen. Rasa nyeri tersebut bermula dari pusar, lalu menjalar ke bagian bawah. Namun, untuk lokasi nyeri tersebut bisa berbeda-beda pada setiap orang, tergantung usia serta posisi yang mengalami radang.

Dikutip dari Siloam Hospitals, rasa nyeri yang termasuk ciri-ciri radang usus buntu (apendiks) biasanya akan bertambah parah dalam beberapa jam, terutama saat bergerak, batuk, bersin atau tarik napas panjang. selain itu, rasa nyeri dapat menyerang secara mendadak, bahkan ketika Anda tidur.

 BACA JUGA:

Nah, ini gejala detilnya,

1. Demam dan menggigil

2. Diare

3. Mengalami sembelit

4. Perut kembung

5. Kehilangan nafsu makan

6. Sulit kentut

Penyebab usus buntu

Usus buntu terjadi akibat sumbatan saluran usus buntu oleh infeksi di rongga usus buntu, sehingga menyebabkan bakteri berkembang dengan cepat dan menimbulkan peradangan, pembengkakan hingga nanah pada usus buntu.

Pembengkakan dapat menghambat aliran darah pada bagian usus buntu menyebabkan kematian jaringan yang diikuti oleh pembentukan lubang pada dinding usus buntu.

