5 Tempat Wisata Edukasi di Surabaya, Pas buat Liburan Bareng Anak

SEBAGAI kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya punya berbagai pilihan tempat wisata bertema alam, sejarah, budaya, kuliner, hingga edukasi.

Wisata edukasi menawarkan pengalaman belajar yang berharga sambil mengeksplorasi tempat-tempat menarik baik bagi orang dewasa maupun anak-anak.

Berikut beberapa daftar tempat wisata edukasi di Surabaya.

BACA JUGA:

Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh November

Terletak di Jalan Pahlawan, Alun-Alun Contong, Surabaya, destinasi wisata ini bisa jadi pilihan untuk liburan bareng si buah hati. Sambil liburan, bisa belajar tentang sejarah.

Di museum ini pengunjung dapat mengenang sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya.

Tugu Pahlawan Surabaya

Museum ini dibangun untuk melengkapi keberadaan tugu pahlawan serta melengkapi fasilitas sejarahnya.

Mini Agrowisata Surabaya

Mini Agrowisata Surabaya terletak di Jalan Pagesangan. Bisa jadi pilihan untuk berwisata sambil belajar tentang agronomi dan pertanian.

BACA JUGA:

Dengan lahan seluas 6,000 meter persegi, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan khas sebuah perkebunan yang hadir di tengah perkotaan.

Anak-anak akan ditunjukkan secara langsung tentang proses pembibitan, bagaimana cara menanam, penyiraman tanaman, hingga memelihara sebuah tanaman.

Klenteng Hong Tiek Hian

Klenteng Hong Tiek Hian

Klenteng Hong Tiek Hian bisa jadi pilihan edukasi dan wisata religi yang bisa disambangi. Klenteng ini konon dibangun oleh tentara Tartar pada masa Kaisar Khu Bi Lai Khan pada abad ke-13. Ini merupakan klenteng tertua di Surabaya.