2 Destinasi Wisata Baru di Gunungkidul, Sajikan Keindahan Sunset dengan View Laut Memukau

KAWASAN pantai Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta semakin menarik untuk dikunjungi. Spot-spot baru untuk berwisata terus bermunculan baik yang alami ataupun buatan menawarkan sensasi baru untuk berlibur di sepanjang pantai di Kabupaten Gunungkidul.

Dalam kurun waktu sebulan ini, ada dua destinasi baru yang dikenalkan dan menarik untuk dikunjungi. Adalah Obelix Sea View di Kalurahan Giricahyo, Kapanewon Purwosari, serta Stone Valley by HeHa yang berada di Pantai Pok Tunggal, Kapanewon Tepus.

BACA JUGA:

Obelix Sea View, destinasi wisata yang baru dibuka 23 Agustus 2023 ini menyuguhkan pemandangan sunset dengan view laut pantai Parangtritis dari atas tebing. Selain spot foto menarik, pengunjung yang datang juga dimanjakan pemandangan luasnya Samudera Hindia.

Wisatawan bisa melihat sekaligus menikmati keindahan alam Gunungkidul secara dari ketinggian bukit karst. Obelix Sea View pada hari buka pukul 09.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB dan untuk hari Sabtu dan Minggu buka pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 22:00 WIB

Obelix Sea View di Gunungkidul (Youtube Duta Dolan)

"Harga tiket sudah termasuk ke semua area kecuali arena berbayar," kata Manager Operasional Obelix Mima Endang.

Obelix Sea View menyediakan berbagai spot gratis dan juga berbayar diantaranya The Swing. Spot menawarkan adrenalin yakni ayunan dengan ketinggian 12 meter dan berada dibibir tebing. Pada arena ini terdapat dua ayunan yaitu Single Swing dan Couple Swing.

BACA JUGA:

Arena yang kedua yaitu The Nest, yaitu arena sensasi duduk diatas jaring dengan ketinggian diatas tebing membuat sensasi tersendiri di wahana ini. Spot lain yang sangat menarik yaitu Swimming pool adalah kolam renang di atas bukit.

"Wisatawan bisa menikmati sambil berenang suasana sore hari sambil menikmati sunset," paparnya.