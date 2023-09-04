Hotel di Jakarta Terisi Penuh, Sandiaga Ajak Delegasi KTT ASEAN 2023 Pelesiran ke Belitung

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023, berdampak pada meningkatnya okupansi hotel di Ibu Kota.

"Senang sekali karena semua hotel penuh terisi," ujarnya dalam Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual, Senin (4/9/2023).

BACA JUGA:

Sandiaga mengingatkan semua pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dapat memberikan pelayanan yang ramah kepada seluruh tamu selama kegiatan KTT ASEAN 2023.

"Dan produk-produk kreatif kita bisa meninggalkan kenangan yang indah bagi para kepala negara dan perwakilan delegasi," terangnya.

"Jadi untuk tiga hari kedepan kita akan mendapatkan kunjungan banyak sekali tamu-tamu, mari kita pastikan bahwa Jakarta dan Indonesia siap menyambut mereka," tambahnya.

BACA JUGA:

Tamu KTT ASEAN Bakal Diajak ke Belitung

Kemudian Sandiaga juga menyampaikan, nantinya para pimpinan dan delegasi rencanannya akan diajak ke Belitung sebagai destinasi post event trip bagi delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN.

"Beberapa tadi yang saya temui, sebagian dari mereka bertanya mau ke mana. Saya bilang mau ke Belitung, salah satu yang saya rekomendasikan untuk post event trip adalah Belitung," ujarnya.