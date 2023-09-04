Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hotel di Jakarta Terisi Penuh, Sandiaga Ajak Delegasi KTT ASEAN 2023 Pelesiran ke Belitung

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |22:06 WIB
Hotel di Jakarta Terisi Penuh, Sandiaga Ajak Delegasi KTT ASEAN 2023 Pelesiran ke Belitung
Menparekraf Sandiaga Uno menari tradisional di Desa Wisata Tari Rebo, Bangka Belitung. (Foto: Twitter @sandiuno)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023, berdampak pada meningkatnya okupansi hotel di Ibu Kota.

"Senang sekali karena semua hotel penuh terisi," ujarnya dalam Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual, Senin (4/9/2023).

 BACA JUGA:

Sandiaga mengingatkan semua pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dapat memberikan pelayanan yang ramah kepada seluruh tamu selama kegiatan KTT ASEAN 2023.

"Dan produk-produk kreatif kita bisa meninggalkan kenangan yang indah bagi para kepala negara dan perwakilan delegasi," terangnya.

 

"Jadi untuk tiga hari kedepan kita akan mendapatkan kunjungan banyak sekali tamu-tamu, mari kita pastikan bahwa Jakarta dan Indonesia siap menyambut mereka," tambahnya.

 BACA JUGA:

Tamu KTT ASEAN Bakal Diajak ke Belitung

 

Kemudian Sandiaga juga menyampaikan, nantinya para pimpinan dan delegasi rencanannya akan diajak ke Belitung sebagai destinasi post event trip bagi delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN.

"Beberapa tadi yang saya temui, sebagian dari mereka bertanya mau ke mana. Saya bilang mau ke Belitung, salah satu yang saya rekomendasikan untuk post event trip adalah Belitung," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement