Sandiaga Dukung Pertunjukan Teater Jalasena Laksamana Malahayati, Pahlawan Maritim Nusantara

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendukung pementasan teater Jalasena Laksamana Malahayati di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, pada Sabtu 9 September 2023.

Laksamana Malayahati yang diperankan oleh aktris Marcella Zalianty dalam teater tersebut merupakan pahlawan nasional dari Aceh. Malahayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia dan tokoh pejuang maritim kebanggaan Nusantara.

BACA JUGA:

Sandiaga mengatakan bahwa pementasan teater Malahayati berkaitan dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KTT ASEAN 2023, yaitu menyampaikan tentang lima kebijakan maritim.