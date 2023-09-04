10 Fakta Unik Capybara, Hewan Paling Ramah Sohibnya Anjing dan Buaya

CAPYBARA atau kapibara (Hydrochoerus hydrochaeris) merupakan hewan pengerat terbesar di dunia yang berasal dari Amerika Selatan. Hewan ini memiliki tubuh yang besar, bulu cokelat kemerahan, kaki pendek, dan wajah yang mirip dengan marmut.

Capybara adalah hewan sosial yang suka hidup berkelompok. Mereka sangat ramah, bisa berteman dengan hewan lain seperti anjing, buaya, monyet, bahkan manusia.

Penasaran dengan fakta unik Capybara? Berikut ulasannya dilansir dari Currumbin Sanctuary.

1. Capybara berperilaku seperti tikus

Capybara termasuk anggota Caviidae, kerabat terdekatnya marmut dan tikus. Mereka memiliki perilaku yang sama , yaitu terus menggigit dan menguyah banyak makanan untuk mencegah giginya terlalu panjang.

Capybara memiliki kebiasaan menjijikkan dan tidak umum di antara hewan lain, yakni Capybara memakan kotoran sendiri untuk mendapatkan nutrisi yang maksimal dari makanan mereka.

Capybara

2. Capybara perenang yang fantastis

Capybara adalah perenang yang fantastis. Dengan tubuh yang besar dan kaki berselaput, mereka ahli dan terampil berenang. Mata, hidung, dan telinga mereka terletak di bagian atas kepala, memungkinkan mereka untuk tetap terendam saat berenang.

Capybara sering menghabiskan waktu di air, dan merasa sangat nyaman berenang di rawa-rawa dan kolam. Di tepi sungai Amazon yang keruh, capybara menghadapi berbagai ancama, termasuk anaconda, kucing liar, dan elang. Namun, kehidupan di tepi air adalah kehidupan yang ideal bagi mereka.

Kemampuan berenang yang luar biasa ini membantu mereka untuk melarikan diri dari pemangsa dan mencari makanan di habitat semi-akuatik di Amerika Selatan.

Capybara dan buaya

3. Capybara bisa tidur di air

Capybara adalah hewan yang sering ditemui di sekitar air, dan mereka bisa tidur di dalam air yang dangkal hingga 5 menit setiap kalinya. Ini adalah salah satu cara untuk menjaga diri dari predator, karena mereka bisa melarikan diri ke dalam air jika ada ancaman.

Capybara memiliki kemampuan untuk menutup hidung dan telinga mereka ketika berada di bawah air, sehingga mereka dapat tidur dengan nyaman dalam kondisi semacam itu.

Di lingkungan panas Amazon, air dapat memberikan suhu yang lebih rendah, sehingga capybara tidur di dalam air untuk menjaga suhu tubuh yang optimal di bawah sinar matahari yang terik.

Capybara

4. Capybara sangat lincah di darat

Capybara adalah hewan yang memiliki kemampuan bergerak dengan lincah di darat meskipun mereka terkenal sebagai hewan semi akuatik.

Mereka memiliki kaki yang kuat dan relatif panjang yang memungkinkan mereka untuk berlari, melompat, dan bergerak dengan cepat di lingkungan darat, bahkan mampu mencapai kecepatan hingga 35 km per jam, yang setara dengan kecepatan kuda.