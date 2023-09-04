Momen Wisatawan Lihat Kebakaran Dahsyat di Gunung Bromo, Apinya Cepat Membesar karena Angin Kencang

Mobil Jeep yang membawa wisatawan di tengah kebakaran savana di Gunung Bromo, Jawa Timur. (Foto: MPI/Avirista Midaada)

SEORANG wisatawan di Gunung Bromo mengisahkan detik-detik menegangkan ketika melalui kawasan savana bukit yang terbakar. Saat itu, Faradina Pramitha yang berasal dari Kalimantan Timur tengah menaiki Jeep di kawasan wisata Gunung Bromo dari Kabupaten Malang, pada Jumat 1 September 2023 dini hari.

Dia menuturkan saat masuk kawasan Bromo, suhu panas terasa di sekitar kawasan savana blok Jemplang hingga Watugede yang terbakar. Menurutnya, hawa panas cukup terasa kendati tengah berada dalam mobil Jeep yang dinaikinya bersama rombongan dari Kota Malang.

"Hawanya itu panas, padahal di luar itu sebenarnya cuaca dingin. Angin itu kencang, jadi apinya itu membesar pas malam. Kita lewat di kiri kanannya bukti yang terbakar," ucap Dina kepada MNC Portal Indonesia.

Pengakuannya saat itu memang api masih menyala sehingga sempat membuatnya dan rombongan lain ketakutan. Apalagi jarak antara jalan tempat rombongan melintas dengan bukit terbakar cukup dekat. Ia pun menunjukkan foto yang diambilnya dari dalam mobil jeep.

Bahkan ia membenarkan bila keadaan bukit yang terbakar seperti foto dan video yang beredar di media sosial. Kondisi cuaca angin yang bertiup kencang membuat api cepat membesar.

Kebakaran di Gunung Bromo (MPI/Avirista Midaada)

"Cuacanya kering tapi anginnya kencang. Ya kita takut, kalau kena kesambar (api) gimana, apinya tertiup angin seperti lidah, setiap tiupan angin langsung membesar," kata Dina.

Sebagai antisipasi kejadian yang tidak diinginkan, Dina mengaku sopir dan pihak travel telah mengingatkan setiap wisatawan saat masuk Jeep dan masuk kawasan TNBTS untuk tidak menyalakan rokok.

"Makanya sama sopirnya diminta gak ada yang boleh merokok di dalam. Sebelum masuk jeep itu kita diingatkan (untuk tidak merokok, membuang barang yang mudah menyebabkan api membesar)," terangnya.