Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wahana Safari Malam di Taman Safari Bogor Ditutup, Simak Alasannya!

Antara , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |02:06 WIB
Wahana Safari Malam di Taman Safari Bogor Ditutup, Simak Alasannya!
Pertunjukan hiburan di wahana Safari Malam TSI Bogor. (Foto: ANTARA/Humas TSI Bogor)
A
A
A

TAMAN Safari Indonesia (TSI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menutup sementara wahana Safari Malam yang biasa beroperasi setiap Sabtu karena proses perbaikan infrastruktur jalan.

General manajer TSI Bogor Emeraldo Parengkuan menjelaskan bahwa wahana Safari Malam segera dibuka kembali setelah proses pemeliharaan jalan yang juga biasa digunakan untuk jalur Safari Journey rampung dikerjakan.

 BACA JUGA:

"Peningkatan jalur Safari Journey ini berlangsung kurang lebih 40 hari," jelas Emeraldo di Bogor seperti dikutip dari ANTARA, Senin (4/9/2023).

 

Ia menjelaskan bahwa proses pemeliharaan jalan ini juga membuat rute wahana Safari Journey mulai 30 Agustus 2023.

Manajemen Taman Safari Bogor pun mengimbau pengunjungnya untuk benar-benar memperhatikan papan pengarah jalan selama proses pengalihan rute Safari Journey.

"Kami memastikan Safari Journey di siang masih bisa dinikmati. Hanya pengalihan jalur saja," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement