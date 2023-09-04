Wahana Safari Malam di Taman Safari Bogor Ditutup, Simak Alasannya!

TAMAN Safari Indonesia (TSI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menutup sementara wahana Safari Malam yang biasa beroperasi setiap Sabtu karena proses perbaikan infrastruktur jalan.

General manajer TSI Bogor Emeraldo Parengkuan menjelaskan bahwa wahana Safari Malam segera dibuka kembali setelah proses pemeliharaan jalan yang juga biasa digunakan untuk jalur Safari Journey rampung dikerjakan.

BACA JUGA:

"Peningkatan jalur Safari Journey ini berlangsung kurang lebih 40 hari," jelas Emeraldo di Bogor seperti dikutip dari ANTARA, Senin (4/9/2023).

Ia menjelaskan bahwa proses pemeliharaan jalan ini juga membuat rute wahana Safari Journey mulai 30 Agustus 2023.

Manajemen Taman Safari Bogor pun mengimbau pengunjungnya untuk benar-benar memperhatikan papan pengarah jalan selama proses pengalihan rute Safari Journey.

"Kami memastikan Safari Journey di siang masih bisa dinikmati. Hanya pengalihan jalur saja," ujarnya.