HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Rekomendasikan Belitung Jadi Destinasi Post Event Trip Delegasi KTT Ke-43 ASEAN

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |20:00 WIB
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno merekomendasikan Belitung sebagai destinasi post event trip bagi delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN.

“Itu kebetulan delegasi ASEAN sudah sebagian besar datang, dan beberapa tadi yang saya temui, sebagian dari mereka bertanya mau kemana. Saya bilang mau ke Belitung, salah satu yang saya rekomendasikan untuk post event trip adalah Belitung,” kata Sandiaga dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip dari website Kemenparekraf, Senin (4/9/2023).

Belitung dikenal sebagai destinasi wisata geopark, yang sukses mengantongi gelar sebagai Global Geopark karena memiliki keberagaman geologis, seperti lanskap alam, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik, serta evolusi bumi yang telah terjadi di Belitung. Daya tarik lainnya, Belitung memiliki perpaduan budaya, biologis, dan geografis yang saling berkaitan.

Selain itu, beragam fauna dan flora unik hidup di Pulau Belitung, di antaranya ikan toman, ikan hampala, tarsius, hingga tumbuhan herbal yang masih dilestarikan oleh penduduk lokal.

Infografis Wisata Bawah Laut Indonesia

Sandiaga berharap pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN yang akan berlangsung di Jakarta pada 5-7 September 2023, dapat berjalan sukses sehingga turut mendorong pergerakkan ekonomi.

“Semua kementerian akan terlibat dalam KTT ke-43 ASEAN ini. Ada 24 kepala negara yang akan hadir. Mohon doanya, karena kita ingin kelanjutan dari suksesnya kita menyelenggarakan KTT G20. Kita harapkan ada peningkatan dari perekonomian termasuk keterisian tingkat hunian kamar yang sudah mencapai angka di atas 60 persen,” terang mantan Wagub DKI Jakarta itu.

Lebih lanjut Sandiaga berujar bahwa penyelenggaraan World Tourism Day Golf Geopark Challenge 2023 turut meningkatkan awareness masyarakat terkait wisata alam dan geopark di Belitung, baik di Indonesia maupun dunia termasuk kawasan ASEAN.

