HOME WOMEN TRAVEL

5 Fakta Wajah Baru TMII, Telan Biaya Rp1 Triliun dengan Konsep Ramah Lingkungan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |14:02 WIB
5 Fakta Wajah Baru TMII, Telan Biaya Rp1 Triliun dengan Konsep Ramah Lingkungan
Istana Cinderella, TMII, Jakarta (Foto: Instagram/@tmiiofficial)
REVITALISASI Taman Mini Indonesia Indah (TMII) akhirnya selesai. Peresmian wajah baru tempat wisata itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (1/9/2023) kemarin.

Revitalisasi ini dilakukan tentu saja untuk membuat TMII lebih rapi dan nyaman dikunjungi oleh pengunjung.

Ada banyak bangunan dan pedestrian yang sudah tertata rapi sehingga pengunjung bisa melakukan aktivitas seru.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum fakta menarik TMII usai direvitalisasi. Berikut ulasannya, Sabtu (2/9/2023).

1. Habiskan dana Rp1 triliun

Revitalisasi TMII ini merupakan kolaborasi dari tiga kementerian, yakni Kementerian Sekretaris Negara yang dipimpin langsung oleh Pratikno, Menteri BUMN oleh Erick Thohir, dan Menteri PUPR oleh Basuki Hadimuljono.

Keong Mas, TMII

Wajah baru TMII (Foto: IG/@pakindro)

Total pemugaran TMII ini menghabiskan dana hingga Rp1,7 triliun dan mendapat tambahan dana dari BUMN InJourney sebesar Rp200 miliar.

2. Konsep hijau

Nantinya TMII ini juga akan mengusung konsep hijau untuk seluruh area. Total 70 persen kawasan yang tetap hijau dan 30 persen lainnya adalah bangunan. Bahkan pihak TMII mengusahakan untuk seluruh kampu dan light energy juga ramah lingkungan.

Tak hanya itu, TMII juga memiliki peraturan hanya kendaraan listrik saja yang boleh memasuki kawasan TMII.

Bagi pengunjung yang membawa kendaraan dengan bahan bakar bisa menyimpan kendaraan kantung-kantung parkir yang ada di area pintu masuk. Pengunjung akan disediakan mobil listrik untuk berkeliling di area TMII.

Wajah Baru TMII

Wajah baru TMII (Foto: IG/@alivikry)

3. Kembalikan semangat Ibu Tien Soeharto

Presiden Jokowi mengatakan tujuan revitalisasi ini juga untuk mengembalikan semangat istri dari Presiden kedua RI, Tien Soeharto saat menggagas TMII.

"Kita hadirkan ruang terbuka hijau seluas 70 persen dan 30 persen bangunan sehingga bisa lebih sejuk saat siang hari," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
