HOME WOMEN TRAVEL

Tampil dengan Wajah Baru, Yuk Jelajahi 5 Spot Kuliner Enak Sekitar TMII

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |21:03 WIB
Tampil dengan Wajah Baru, Yuk Jelajahi 5 Spot Kuliner Enak Sekitar TMII
Ikan Gurame Bakar, salah satu menu favorit Restoran Karimata, TMII (Foto: IG/@restoran.karimata)
OBJEK wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kini menghadirkan wajah baru yang lebih memukau. Para pengunjung kini bisa lebih nyaman dan menyenangkan saat liburan di destinasi wisata di Jakarta Timur ini.

Di sekitar kawasan TMII, wisatawan juga bisa menemukan banyak rekomendasi kuliner yang menggugah selera lho.

Mulai dari makanan berat, hingga jajanan ringan atau camilan yang tidak kalah menggoda selera.

Nah, bagi Anda yang ingin menikmati liburan di kawasan TMII sekaligus berwisata kuliner, berikut rekomendasi sajian makanan lezat yang wajib dicicipi;

1. Rumah Makan Betawi Hj. Dahlia

Restoran ini berlokasi di Jalan Raya Hankam, Ceger, Taman Mini. Seperti namanya, Rumah Makan Hj. Dahlia ini menyajikan beragam menu makanan khas Betawi seperti sop buntut, soto Betawi, ikan mas dan masih banyak lagi.

RM Soto Betawi

(Foto: dok. Danny Njoman)

Harganya pun tak menguras kantong. Makanan di Rumah Makan Betawi Hj. Dahlia dibanderol mulai dari Rp50 ribu per orang.

2. Roti Bakar Japar 48

Satu lagi rekomendasi kuliner di sekitar TMII ialah Roti Bakar Japar 48. Bagi Anda yang ingin menikmati jajanan ringan, kedai roti bakar ini bisa jadi pilihan yang tepat.

Ada beragam pilihan rasa roti bakar yang menggugah selera seperti coklat keju, kacang, kornet dan susu. Ada pula pilihan menu pisanh bakar hingga beragam mi instan yang bisa dicicip di kedai ini.

3. Rumah Makan Karimata

Pertama ada Ikan Bakar Karimata. Kuliner satu ini direkomendasikan untuk Anda yang tengah liburan di kawasan Taman Mini.

RM Karimata

RM. Karimata (Foto: dok. A Yusuf Hakim)

Rumah Makan Karimata ini berlokasi di Jalan Raya Taman Mini, Pinang Ranti, Jakarta Timur. Restoran ini menyajikan sejumlah makanan nusantara termasuk ikan bakar dalam bambu dengan bumbu yang medok.

Di sini, Anda juga bisa menikmati makanan dengan konsep lesehan. Namun, tetap disediakan meja dan kursi bila ingin menikmatinya.

